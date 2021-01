Ralph Lee Woodward, historiador de Guatemala

Ralph Lee Woodward es un hombre íntegro y fecundo con gran pasión por su familia y la historia de varios países latinoamericanos. Sus investigaciones sobre Guatemala del siglo XIX figuran entre las mejores y de lejos es él quien mejor ha indagado ese periodo de convulsión y desintegración del Istmo. Tuve el gusto de conocerlo cuando obtuve un Fulbright Award para realizar investigaciones sobre Centroamérica en aquella década fatídica del Ochenta en la Universidad de Tulane, donde él estaba a cargo del Programa de Estudios Latinoamericanos. Yo estaba interesado en temas internacionales sobre el incendio en el Istmo, pero al ver el mejor centro de documentación histórica de Centroamérica, aproveché el semestre para indagar también en tan vasta documentación original. Su lectura me permitió entender que lo poco que sabía de historia oficial de mi país era en extremo ideologizada, con pocos fundamentos, como ya había platicado antes con Julio Pinto Soria en la Escuela de Ciencia Política de la Usac donde éramos investigadores. Así, al paso de varios meses de lectura profunda en los archivos y libros centroamericanos relativos al siglo XIX, en mi mente bullía una nueva historia de Guatemala. Se lo conté a Ralph, que devino mi tutor y mentor amigo, y me dijo con ironía que lo escribiera ya, antes que un “gringo” lo redactara. Así comencé a escribir sin parar por dos meses frente al teclado, casi sin revisar notas, y surgió así este resumen: ‘Guatemala, su desarrollo histórico 1500-1970’, que, bien corregido, editó la Editorial Universitaria en cinco oportunidades. Al volver a Guatemala la amistad que habíamos hecho en Nueva Orleans con Woodward y su familia y la mía fue muy grata, y me animó a acompañarlo a viajar al interior del país para recorrer algunos parajes que había recorrido Rafael Carrera con su tropel de campesinos armados entre las montañas que no tenían fin, mientras estaba por terminar su gran obra sobre la vida épica de Rafael Carrera.

Los mentores de Ralph fueron William J. Griffith, quien dirigió su maestría y doctorado, y Thomas L. Karnes. Cuando ambos partieron a otra universidad, Ralph y Richard Greenleaf los reemplazaron en el Departamento de Historia de Tulane en 1970. Y continuaron con el Programa de Estudios Latinoamericanos. Woodward recibió aportes de Mario Rodríguez, Franklin Parker, Lester Langley, Héctor Pérez Brignoli, Víctor Hugo Acuña, Samuel Stone, Julio Castellanos Cambranes, Julio Pinto Soria, Jorge Luján Muñoz… Por Ralph pude conocer mejor mi país y aprendí a montar caballo en Arrazola para sentir el gusto de montar como hacían Carrera y sus montañeses que aparecían de pronto en Petapa, luego en Antigua, luego en Salamá… Tenía que escribir esa novela y no un resumen histórico. Una novela histórica épica porque así fue la acción de este caudillo que en el poder creó el primer Estado intercultural y sentó las bases de una Guatemala plurinacional, como se requiere ahora y con urgencia, pues su poder lo basó en el apoyo en los xincas, mams, quichés. Dio la administración estatal al grupo conservador de diez familias que volvieron a Guatemala expulsadas por Morazán en 1828, mientras a los liberales les dio el poder judicial. Y el campo vivió tranquilo.

Ralph nació el 2 de diciembre 1934 en New London, Connecticut, escribió notables textos como ‘Class Privilege and Economic Development’, hasta su ‘Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala’. También ‘Centro América, una nación dividida’. Ha recibido reconocimientos de la academia, el Alfred B. Thomas Book Award, el Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award. Su sonrisa es su marca durante décadas como profesor en Tulane. Lo propondría para la Orden del Quetzal, pero él ya no necesita pues esa orden está muy desacreditada como el Estado guatemalteco. Salud.