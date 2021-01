Lista de candidatos de lujo a presidente y diputados

En el artículo anterior me referí a la necesidad que tenemos de tener derechas e izquierdas reinventadas, decentes, inclusivas, democráticas, solidarias, con principios y valores; y, en este artículo, a mano alzada hago un trazo de un posible plan de acuerdo mínimo, a la vez que enumero más de cuarenta nombres de personalidades honestas y capaces que lo podrían llevarlo adelante en las elecciones, que tendrán lugar dentro de dos años. El propósito es que, de una vez por todas, nos quitemos de encima la cleptocracia, que solo produce y reproduce pobreza y desesperanza. ¡Ya no más de lo mismo! Es la hora de empezar a trabajar por algo diferente, porque en dos años y dos meses estaremos en campaña electoral. No creo en el llamado madrugón, pero sí en prepararse con tiempo, sin prisas. Por razones de espacio, en este artículo todo está comprimido. Empiezo en orden inverso a como realicé mi trabajo, para agotar primero la parte más controversial, la lista de candidatos de lujo, y lo hago con la mente ‘tamquam tabula rasa’. Aclaro que los nombres siguientes no están en orden de importancia, no en balde, como ocurre en la vida, los últimos podrían ser los primeros.

El ticket presidencial podría integrarse y balancearse así: doctor Rafael Mejicano y licenciado Inocente Cutxán, alternativamente, también en cualquier orden, doctor Roberto Moreno Godoy y doctor Luis Linares Martínez; licenciado José Raúl González e ingeniero Lionel Toriello; licenciado Mario Fuentes Destarac y licenciado Marcos Andrés Antil; y licenciado Eduardo Mayora y doctora Iris Cazali y otras muchas más opciones.

A continuación, sigo con el enunciado no solo de otros presidenciables sino también de candidatos a diputado para un Congreso de lujo. A propósito no incluí a miembros de partidos políticos, exfuncionarios y exdiputados decentes (que los hay), para empezar ‘ex novo’. Estas son las personalidades: licenciado Gerardo Guinea, doctora Irene María Minondo, doctor Edwin Asturias Barnoya, ingeniero Eric Sáenz, doctor Manuel Cáceres, licenciado Andrés Castillo, licenciada Carolina González de Asturias, doctor Eduardo Arathon, licenciado Phillip Chicola, licenciado Mario García Lara, atleta Jorge Vela, ingeniero Carlos Eduardo Colom, licenciada Delia Quiñónez, ingeniera Ninoshka Linde, doctor Estuardo Marchena, licenciado Estuardo Porras Zadik, licenciado Diego Pulido, licenciada Ana Chan, licenciado Federico Bauer Rodríguez, licenciado Mario Barrios Carrillo, licenciada Verónica Spross de Rivera, licenciado Adolfo Méndez Vides, licenciado Haroldo Shetemul, licenciado Alfred Kalschmitt, licenciada Verónica Molina Lee, licenciado Juan Carlos Zapata, pintor y escultor Manolo Gallardo, licenciada Claudia Escobar, doctor Juan Carlos Casellas. A propósito dejo para el final el nombre de quien sería un Presidente estrella, Jose Rubén Zamora, ingeniero, periodista, exmiembro de la Junta Monetaria, conocedor del país como pocos y luchador incansable contra la corrupción e impunidad (llave para salir del pozo), quien, sin duda, en la presidencia daría un vuelco positivo y definitivo al país. Lo hago a sabiendas de que, como se dice en buen chapín, sería desvestir un santo para vestir otro.

Muchos más nombres se me agolpan en la mente, pero los anteriores son solo una muestra de que en el universo de millones de guatemaltecos adultos se encuentran muchísimas personas capaces y decentes, cuya participación plural en política daría un giro positivo al país, para liberarlo de las mafias y del crimen. ¡De los narcotraficantes! Algunos de los nombrados quizá no acepten ir al sector público, pero otros muchos podrían sustituirlos. Aclaro que los nombres anteriores son producto de alguien como yo, un capitalino que vive en la zona uno, desde donde otea el panorama. ¡Y que puedo equivocarme en la apreciación de los personajes! Personas de la provincia podrían aportar otros nombres de guatemaltecos destacados del interior del país, así como también del mundo maya, garífuna y xinca. Una mayor partición de mujeres deberá ser tomada en cuenta. Finalmente, puntualizo que no consulté ni informé a ninguna persona mencionada que figuraría en este artículo. Si alguna se sintiera molesta, en vez de honrada, le adelanto mis disculpas.

Plan mínimo

En el cortísimo espacio de un artículo, en panorámica de dron, señalo posibles acuerdos mínimos de un plan para izquierdas y derechas reinventadas, decentes y capaces, que fue lo primero que preparé: Reforma del Estado, incluido el sector justicia; creación de una nueva ley de servicio civil, basada en la meritocracia; eliminación de un 24 por ciento de plazas fantasmas; revisión de los Pactos Colectivos de trabajo del Estado; eliminación de bonos para funcionarios y burócratas que no sean los universales; reducción del número de diputados y del presupuesto del Congreso; reducción de los sueldos mayores de la administración pública; reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, hoy sirviente de los diputados; vuelco efectivo a la lucha contra la desnutrición; creación de un nuevo ‘pensum’ de estudios con perfil tecnológico, que además asegure el conocimiento del inglés; giro para que todos los centros públicos impartan educación de calidad; eliminación de los aportes a los Consejos de desarrollo; eliminación del listado geográfico de obras; regulación para que ningún hogar en concepto de alumbrado público pague más del diez por ciento del consumo propio; exigencia de que todos los funcionarios, diputados, jueces, magistrados cumplan con la previsión constitucional de ser idóneos; eliminación del sistema de gasto público paralelo; creación de una nueva Contraloría General de Cuentas, de verdad autónoma y con dientes y garra; cancelación de entes con funciones duplicadas; compromiso de no presentar al Congreso Presupuestos del Estado desfinanciados y un largo etcétera. Esto parece poco pero es mucho y sería la base de la búsqueda de acuerdos mínimos de entendimiento, que deberá ser ampliada. Otros muchos puntos podrían ser añadidos y desarrollados. Si realizáramos lo anterior, una nueva Guatemala estaría en marcha. La Guatemala de la gente honrada y trabajadora.

Se me acabó el espacio. En cada punto enunciado, me quedé con muchísimas más ideas y propuestas que las esbozadas. ‘C’est la vie’. Ojalá que este artículo desencadenara otros comentarios divergentes o complementarios, pero en todo caso enriquecedores. ¡Es el momento de aportar! Llegó la hora de dinamitar en las urnas este perverso y corrupto ‘statu quo’ político dominado por clanes mafiosos. Planes para acuerdos mínimos, los hay. Quienes los puedan llevar adelante también. ¿Entonces…?

gasturiasm@gmail.com