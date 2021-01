Giammattei: guiño a militares

Sí, país oveja y pueblo rebaño, no me cabe la menor duda que es la concepción que del heroico pueblo de Guatemala tiene la nomenclatura política de este país. Nos suponen una masa dócil, manejable y sobre todo fácil de esquilmar. Un pueblo dado a la obediencia, históricamente abrumado por la barbarie: represión y crimen de Estado. Aún no nos reponemos del último de los holocaustos. El poder se recuesta en el “pedestal de la patria” el ejército de este país –así en minúscula. La mecánica es ampliamente conocida: prebendas a sus administradores y ojos cerrados a la corruptela verde olivo. El aguante del rebaño tiene tope. De cuando en cuando surgen revueltas. Noviembre 2020 lo dejó claro. Así que curándose en salud los oficialistas parlamentarios, se disponen, incrementar el presupuesto militar, en detrimento de agricultura y nutrición.

Alejandro Giammattei, hace lo propio: dedica zalameros discursos y oferta de dineros públicos a la milicia. En la Graduación de la 156 promoción de la Politécnica –2021– dijo a los graduados “que son los mejores representantes de la sociedad guatemalteca” eso al margen de afirmarse honrado en aquel acto y reconocer al “glorioso ejército”. Acompaño a las “fuerzas” del mar en su sesenta y dos aniversario –2021– en donde, se deshizo halagos a la labor de aquellos hijos de la patria. Pero, el gesto más significativo, fue su alocución –supongo dirigida a los generales de escritorio– durante su presentación en Palacio Nacional del primer informe de Gobierno: fue la única institución pública a la que agradeció sus servicios. Les ofreció fortalecerlos con equipamiento y capacidades de transportación aérea… “que nos permitan proveer la ayuda humanitaria… e incrementar la lucha contra el narcotráfico” y la guinda: hacerlos crecer en un mínimo de seis mil elementos. Por supuesto calló frente a los hechos de corrupción que a fuerza de trabajo periodístico se han conocido, en la opaca administración, dineraria allá en los cuarteles e industria militar. Mucho menos, les reprendió por los sospechosos nexos entre milicia y traficantes de drogas. Un ejército agraciado para los políticos, aunque socialmente criticado por inoperante en la realidad actual.

Así, tenemos un ejército, cuyo único papel es sostener el andamiaje político corrupto de este país. Una prueba evidente de sus valores y capacidades tácticas y estratégicas es la “operación” realizada para contener la caravana de hondureños: “enemigo artero, que, disfrazado de mujer grávida, niños y adultos desarmados” amenazaba peligrosamente la seguridad del Estado: nada mejor que tomarlo desprevenido y a palazos. Una vergüenza patria. Quizá Giammattei les condecore.