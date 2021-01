Viene la “puesta en cintura”

La hegemonía del poder demócrata en Washington se percibirá, antes que en ningún lado, en los países que no se saben gobernar a sí mismos, como Guatemala –además, estratégico por su posición geopolítica. ‘Contrario sensu’, los demócratas respetarán los procesos de elección de primero y segundo grado –como el de la integración de las cortes de justicia–, aun a sabiendas de que están falseados. Trabajarán con lo que hay.

La diferencia sustantiva será la exigencia del cumplimiento de la agenda. Nuestros políticos y funcionarios, tan propensos a firmar promesas sobre papel mojado y acostumbrados a escamotear la ley, sentirán ahora que Washington les respira en la nuca. No les exigirán nada extraordinario: simplemente cumplir su mandato y, sobre todo, los compromisos de Estado. A las fuerzas de seguridad, combatir el delito y no colaborar con los delincuentes, o convertirse ellas mismas en maleantes, que es tan frecuente. A los fiscales, perseguir la corrupción y el crimen, y no apañar a los responsables, como se ha visto. A los jueces, dictar sentencias justas y no venderlas –moneda corriente en juzgados y tribunales. A los contralores, velar por el buen uso de los recursos públicos, etcétera.

A estas alturas nuestro sistema general está tan podrido, y los agentes corruptos y criminales han copado casi todas las oficinas públicas, que es imposible una cacería total. La opción es tenerlos con la cuerda corta y, si acaso, domesticarlos poco a poco. Quienes se pasen de la raya o quieran jugar a la vuelta del ‘toro Toro Gil’, podrían ser puestos discretamente en el congelador; a los reincidentes los repudiarán de manera abierta. A los agentes grises, factores de gobernabilidad, les dejarán la puerta abierta durante un tiempo prudencial.

Durante esa relación basada en el conocimiento y la desconfianza hacia la inmensa mayoría de jerarcas de los tres poderes del Estado y sus dependencias clave –relacionadas directa e indirectamente con la seguridad internacional–, así como con los organismos llamados a desempeñar el rol de contrapesos, tendrían que multiplicarse y fortalecerse los agentes de la decencia: políticos, jueces, fiscales, policías, militares y tantos funcionarios más. La sociedad organizada podría desplegarse y los periodistas deberán seguir cultivando su agudo olfato para destapar toda especie de cloacas.

Para que se entienda el mensaje, el sistema gringo acostumbra poner ejemplos. A quienes lesionaron directamente sus intereses, se los llevan. A los tóxicos que sabotean la agenda bilateral, los acorralan localmente. Ahora bien, la memoria de los demócratas sobre los desplantes y groserías de los últimos cuatro años está demasiado fresca, así que no extrañaría que empiecen a pasar facturas por ahí. Y escaldados por su propia experiencia reciente, estarán ‘ojo al cristo’ sobre el respeto de las libertades civiles y políticas.