Hace 345 años fue creada la Universidad de la Audiencia de Guatemala

El 31 de enero de 1676, hace 345 años, el Rey Carlos II de España creó la Universidad de la Audiencia de Guatemala. Esto significa que la universidad había nacido sin nombre. La fundación de la institución educativa tardó muchos años. Se dice que el trámite llevó más de un siglo. Los reyes argumentaban no tener suficientes fondos para crearla, por lo que los colegios mayores de los conventos asentados en Santiago de Guatemala, fueron los que otorgaron grados académicos. Aún tardía la universidad, fue la sexta del continente americano, luego de las universidades de República Dominicana, Perú, México, Argentina y Bolivia.

La Audiencia de Guatemala era una región que comprendía Chiapas, Soconusco, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su capital fue Santiago de Guatemala, hoy conocida como La Antigua Guatemala. El hecho de contar con una universidad elevaba el nivel de la ciudad en relación a sus similares de América. Por otra parte, permitiría contar con profesionales que vinieran a trabajar para la pequeña burocracia de la ciudad. La fundación de la universidad llenó de júbilo a los escasos letrados, lo que les permitió elevar su condición social en una sociedad elitista y discriminadora y que ahora, con universidad, elevaba su prestigio y estatus dentro de las ciudades americanas.

Un año después de su creación, en 1677, el Consejo Universitario, integrado por el Capitán General, El Alcalde Mayor, el Obispo y Oidores de la Audiencia, bautizaron a la recién creada institución académica como Real Universidad de San Carlos de Guatemala. El nombre San Carlos ha dado confusión pero en acta del Consejo Universitario de 1677 se aclara el asunto. El nombre del patrón universitario es San Carlos Borromeo y el nombre del rey fundador es Carlos II. ¿En honor a quién fue bautizada Universidad de San Carlos? Es fácil caer en la trampa pues, siendo San Carlos el nombre, pensaríamos en el santo italiano San Carlos Borromeo (1538-1584). No obstante, el texto es claro al indicar que el nombre es en honor del rey Carlos II de España. Se le colocó el San, pues da la casualidad que el santo predilecto del rey era San Carlos Borromeo, por lo consiguiente, el Consejo Universitario le hace recordar al rey para regocijarlo dos veces, que le han colocado su nombre como fundador y que además, le han colocado el San para recordar que también pensaron en su santo. Esta aclaración es pertinente pues, muchos aún creen que la Universidad es San Carlos de Borromeo, la preposición de, está demás, pues no la llevaba el apellido del santo, es el nombre correcto de la universidad. Así que no olviden, el honor del nombre de la universidad es en honor del rey Carlos II de España (1661-1700).

Otro aspecto de tomar en cuenta es que la universidad no arrancó en cuanto fue creada. Tuvieron que pasar cinco años para que iniciara funciones. Fue el 7 de enero de 1681, hace 340 años, cuando fueron inauguradas las clases en la Real Universidad de San Carlos. Ingresaron 60 estudiantes. Solo se permitía el acceso de hombres. Las mujeres ingresaron 214 años después, hasta 1895. A ellas solo se les permitió estudiar para parteras. Las primeras carreras con las que comienza la universidad son las siguientes: Teología, Filosofía, Derecho, Lenguas Indígenas (Kaqchikel y luego Náhuatl) y Medicina. La universidad fue administrada por religiosos católicos, desde su creación hasta que Justo Rufino Barrios, a fines del siglo XIX, expulsa a las órdenes religiosas del país y por tanto, crea las facultades, eliminando las carreras de teología y filosofía.

A 345 años de la creación de la Universidad de la Audiencia de Guatemala, hoy Universidad de San Carlos de Guatemala, se valora este acontecimiento que permitió la formación de cuadros profesionales, si bien, de carácter elitista. Esta institución de la educación superior ha acompañado los eventos históricos más trascendentes del país y continúa preparando a la mayoría de jóvenes guatemaltecos. La universidad inicia con un puñado de 60 estudiantes que tenían como requisito saber latín. Tres siglos y medio después, la universidad atiende a casi un cuarto de millón de estudiantes, distribuidos en todo el país.

*Historiador guatemalteco, profesor e investigador sancarlista.