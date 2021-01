Eutanasia y aborto

Declaración Universal de DD. HH.: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Desde el origen de nuestra civilización la moral ha estado íntimamente ligada al respeto de estos derechos.

En los días recientes, el Congreso de Argentina aprobó una ley que permite el aborto selectivo hasta la semana catorce de la gestación, y en España una de las cámaras legislativas aprobó una ley que permite la eutanasia.

En su columna dominical del 10 de enero, Mario Vargas Llosa, magistralmente defiende el “derecho a morir”.

Yo insisto que el aborto y la eutanasia no son temas sujetos a legislación, y debieran ser temas bajo la responsabilidad del médico y el paciente. Eso sí, debiera haber leyes que castigan la mala práctica profesional en todas las profesiones.

El aborto en menores de edad, especialmente antes de la semana 19 de gestación, de acuerdo con una doctora que consulté, no se está sacrificando a un ser humano ya que no tiene vida independiente; las niñas-madre no están preparadas ni anatómicamente ni psicológicamente, y si no mueren en el parto, sus hijos tienen mínimas probabilidades de desarrollo normal.

Quienes las han embarazado, en su mayoría familiares, deben ser denunciados y castigados severamente.

En las mujeres mayores de edad, el aborto selectivo hasta la semana 19 de gestación, y en cualquier momento cuando pone en riesgo la vida de la madre, debiera ser permitido. En estos casos el médico debiera tener la última palabra, no los diputados.

La eutanasia es un procedimiento médico para acelerar la muerte de un enfermo terminal y evitarle sufrimiento físico y emocional. La eutanasia debe contar con la autorización del paciente, o en caso eso ya no sea factible, con la autorización de su mandatario legal.

El procedimiento legal varía en los países en que es permitida.

En los países en que no es permitida se dan casos que podrían interpretarse como eutanasia ‘light’: algunos pacientes al ser diagnosticados con una enfermedad terminal, a veces rehúsan buscar otras opciones, aunque puedan pagarlas; otros le piden a su médico medicinas para aliviar el dolor, pero rehúsan tomar medicinas para prolongar su agonía; otros consiguen suficientes barbitúricos o similares para morir de sobredosis.

Quienes están conectados a un respirador eléctrico, la EE los ayudará a morir con sus frecuentes recortes.

Yo creo que el derecho a la vida está intrínsecamente ligado al derecho de terminar con la propia, en casos de sufrimiento físico o psicológico sin tener castigo eterno.

Las estadísticas de jovencitas embarazadas con violencia, o por ignorancia, son una vergüenza nacional, y el aborto en esos casos es una eutanasia anticipada para el “ser humano” potencial y un medio para salvar la vida de la madre.