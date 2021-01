Momento definitivo

En su libro The Defining Moment: FDR´s Hundred Days and the Triumph of Hope (Simon & Shuster) Jonathan Alter describe una conversación muy reveladora acerca del contexto en el cual el “New Deal” fue implementado. En el evento de inauguración de la presidencia de Franklin Roosevelt (FDR) en 1933, un invitado le comentó al nuevo presidente: “Señor presidente, si su plan es un éxito usted será el más grande presidente en la historia de EE. U.U, si falla será el peor”. A lo cual el nuevo presidente respondió: “si falla seré el último”.

Este relato expresa muy elocuentemente el entorno en el que fue aprobado el “New Deal” y lo relevante de la correcta diligencia en el desempeño del poder Ejecutivo durante los primeros cien días de la presidencia de FDR.

Afortunadamente hoy no vivimos las condiciones que se experimentaron durante La Gran Depresión, sin embargo el ambiente en el que Biden recibirá la presidencia de nuestro principal socio comercial contiene aristas muy punzantes: los del norte están experimentando quizá el peor ciclo económico desde entonces, la pandemia los ha afectado de forma extraordinaria y, además, una pseudo-insurrección aparentemente incitada desde la misma oficina del Ejecutivo ha aseverado la división y violencia en la sociedad americana.

Esa es la situación en la que el Plan de Rescate de América de Biden, –un programa de amplias implicaciones que pretende restablecer la salud de la economía de EE. U.U.– será implementado. Al igual que Roosevelt, Biden está utilizando una crisis para intentar enfrentar problemas que han sido ignorados durante un extenso periodo de

tiempo.

Esto implica lo que los americanos llaman “Big Policy” es decir, políticas que se basan en un amplio involucramiento del Gobierno, muy consistente con la ideología del partido demócrata. En el caso de Roosevelt lo relevante más que la escala de lo ejecutado fue la profundidad de lo que efectivamente se logró. Falta que ver si la propuesta de Biden pasa la aprobación de las cámaras (algo muy probable dada la nueva configuración) y, más importante aún, si efectivamente el amplio involucramiento del Gobierno efectivamente resolverá los problemas que pretende atender.

La cobertura del plan de 1.9 trillones de dólares de Biden se basa principalmente en los pagos de 1,400 dólares a individuos, el incremento en beneficios a desempleados, asistencia a gobiernos locales, asistencia alimenticia entre otros y la entrega acelerada de la vacuna entre otros. “Big Policy”, pues.

Este miércoles inician entonces los cien primeros días de gobierno más relevantes desde que FDR tomó el poder. Habrá que ver si efectivamente los demócratas logran rehacer el milagro una vez más a través de políticas de gobierno tan amplias. Para todos, aún para los que como yo no creemos en un involucramiento tan amplio de las competencias de gobierno, será muy relevante seguir de cerca los resultados del plan de Biden. Me temo que una vez más, como diría Alter, nos encontramos en un momento definitivo.