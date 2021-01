Justicia a cambio de facturas

Seis años de tribunales, audiencias y recursos de amparo, que da por concluido el proceso legal en todas las instancias de justicia a nivel nacional, para que, recientemente, cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia concluyeran, entre otras barbaridades, que la reparación digna se circunscribe únicamente a lo económico. Agregaron que, para que una víctima pueda ser reparada hay que presentar facturas que hagan constar el daño moral ocasionado, así como otros documentos que respalden el gasto que conllevó, en este caso, la muerte de un ser querido.

El 3 de julio de 2014, Patricia Samayoa Méndez, mi madre, entró a una farmacia y ya no salió con vida del lugar. Mynor David Guevara Tenas, el guardia de seguridad contratado, hizo dos disparos fulminantes. La razón: una cadena de irresponsabilidades que recurrentemente se repite en este país y que pone de manifiesto que la vida de la población no vale un carajo. Este Estado, corrupto e inoperante, no controla, supervisa ni verifica que las empresas de seguridad privada realmente cumplan con las disposiciones contenidas en el Decreto 52-2010; quienes contratan este tipo de asistencia, poco interés y cuidado ponen en que las empresas de seguridad estén legalmente registradas y tengan la licencia que las acredita a funcionar con “todas las de la ley”. Y ni qué decir de quienes prestan los servicios. Para dichas empresas resulta “muy caro” cumplir con la ley, por tanto muchos de esos guardias que están a las afueras de un sinfín de comercios, no han pasado por capacitaciones que garanticen que saben usar las armas, la mayoría no tiene la escuela primaria completa, y al momento de ser contratados muchas veces no interesa si tienen antecedentes penales, si son aptos para realizar ese trabajo y menos si tienen alguna enfermedad que los incapacite para tener un arma en la mano.

Ella entró confiada a esa farmacia a comprar medicina sin saber que Mynor David Guevara, pese a que tenía bipolaridad mixta y que había estado preso unos años antes, por asesinar a un compañero de trabajo, era el tipo contratado para velar por la “seguridad” del lugar.

Dos días antes, de esa fatídica fecha, ella recién había cumplido 60 años, tenía todavía mucho tiempo para disfrutar la vida. Yo, su única hija, aún intento reconstruir y juntar los pedazos de mi corazón. Casi dos años pasé con pavor de salir a las calles y pensando que iba a ser imposible seguir viviendo con tan grande dolor. Y ustedes, mientras tanto, exigen justicia a cambio de facturas… Con más razón ahora entiendo porqué las empresas de seguridad privada son conocidas como los ejércitos mercenarios más poderosos del mundo.

Para ustedes cuatro va dedicada esta cita de Jorge Luis Borges: “personalmente descreo de los castigos, del libre albedrío. Descreo del infierno y del cielo. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en su cómplice”.