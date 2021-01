Hoy mis estimados lectores les comparto que conforme pasan los años hay expresiones chapinas (guatemaltequismos) que van desapareciendo y dejando lugar a los anglicismos, mexicanismos y otras barbaridades. Hablamos más como mexicanos o gringos, particularmente los jóvenes. Por ejemplo el caso del ‘“Cachimbiro”’ y el ‘“Chancle”’, palabras que se usaban en conversaciones informales. ‘Cachimbiro’ se refiere al tipejo ese que genialmente describió Manuel José Arce en un artículo y que con permiso de su familia reproduje hace algunos años. Solo recuerdo a ustedes que ‘“Cachimbiro”’ es el fanfarrón que trata de imitar a quienes son naturalmente elegantes, refinados, educados y cultos por lo que el ‘“Cachimbiro”’ termina haciendo el ridículo. Es bueno recordar que hay ‘“Cachimbiros”’ sin pisto y los hay con pisto.

Hay palabras que fueron quedando en el olvido y sustituidas por otras como es el caso del término ‘“Muco”’, chapinismo sustituido por el importado de México ‘“Naco”’. Aunque ‘Muco’ ha sido en Guatemala, como se denomina a los animales bovinos, el toro y la vaca, a los que faltan los cuernos; sin embargo, hace algunos años los jóvenes empezaron a usar ‘“Muco”’ para referirse a personas ordinarias y por simbiosis lingüística, el ‘“Muco”’ derivó en ‘“Naco”’ y estos ‘“mucos o nacos”’ son los que antaño se llamó ‘“Choleros”’. Claro, usted entiende que decir hoy cholero es muy ‘“Dark”’. Este ‘“Dark”’ es muy ‘millennials’ y se refiere a lo “gótico”, y a lo peligroso. En el mundo del alcohol recientemente surgieron términos chapines como ‘“Charas”’ que son lo que antaño se llamó ‘“Bolos”’ o ‘“Bolitos”’ y que hogaño llamábamos ‘“Charamileros”’, término que evolucionó a ‘“Chara”’. ‘“Chara”’ es el borracho que llega al extremo de quedarse tirado en la calle durmiendo la “mona”.

Volviendo al ‘“Chancle”’, debo compartir con ustedes que ya no se usa la palabra. Es más, las nuevas generaciones no saben qué quiere decir y muchos nunca la han oído. Es bueno saber que ‘“Chancle”’ nunca fue despectivo, desconozco su etimología, pero recuerdo que decir que un señor era ‘“Chancle”’ no era ofensivo o despectivo. ‘“Chancle”’ era el término que se usaba para referirse a los hombres que se vestían de manera elegante y eran de una clase social alta. Me permito decir que su característica principal era que les encantaba presumir su elegancia. Para los jóvenes digo que ‘“Chancle”’ es un ‘“Dandy”’, el que en el cine es James Bond, el agente 007, que es por antonomasia el ‘“Chancle”’ y que en Guatemala es el equivalente al ‘“Gentleman inglés”’. Recuerdo haber conocido a verdaderos ‘“Chancles”’, que adquirieron fama por su elegancia como don ‘Pepe’ de Lima, o como don José Guirola, con sus coloridos chalecos. También hubo muchos más con quienes tuve amistad como don Jorge Skinner-Klée o don Luis Alfonso López. En épocas más recientes ‘“Chancle”’ fue mi compañero de estudios Tony Pallares o lo es el joven Alejandro Palmieri, hijo de Jorge Palmieri el que en sus años mozos también fue un ‘“Chancle”’. Eso sí, se sabe en Guatemala que ‘“la vida del Chancle es cara”’, en parte por eso no cualquiera es ‘“Chancle”’ aunque bien puede ser un ‘“Chancle aguacatero”’, ese que presumía de ser ‘“Chancle”’ pero se almorzaba un aguacate en el Mercado Central. ‘Ciao’.