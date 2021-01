Seguir machacando y manifestando

Las opiniones de profesionales de la materia, de empresarios honestos, de cualquiera que maneje el dinero de su casa cada mes, es clarísima. El Presupuesto nacional no debe exceder de la suma más ajustada a la realidad de los ingresos fiscales programados, más un 1.5 por ciento de déficit financiado. A ello agregar egresos extraordinarios de pandemia y reconstrucción, financiados con fondos provenientes de créditos de banca multilateral a plazos largos y tasas bajas. Eliminar gastos al máximo y retirar burócratas sin oficio, como los 300 del Mides o los 500 que sobran en el Congreso. Eliminar secretarías que dan becas a amistades de funcionarios. Reducir 50 por ciento del presupuesto del Mindef. Suspender contrataciones y rebajar altos salarios y dietas, etcétera. La compra de las vacunas no debe convertirse en un negocio más a través de la venta de ochocientos millones de quetzales en bonos. El BCIE y el BID, han ofrecido créditos blandos y donaciones para este propósito destinado a países como el nuestro y peores. Para evitar tentaciones a mí me gustaría saber a qué precio compró las vacunas el Gobierno de Costa Rica y por qué las recibieron hace un mes. La necedad de arrancar el ciclo escolar en el momento más alto de contagios; con la mayoría de escuelas sin los servicios básicos de higiene, sin techos, sin paredes, sin energía; que se vienen reconstruyendo según la mentirosa declaración de ministros desde hace cuatro años; con un préstamo del BID que nunca termina de ejecutarse ni honesta ni deshonestamente. Lo que sí cumplen ahora las escuelas es con la ventilación; no tienen vidrios en las ventanas ni techo. ¿No será mejor retrasar el ciclo escolar mientras la eficiencia gubernamental repara las escuelas? ¿Qué fin o virtud oculta no permite haberle aceptado la renuncia a joyas como los ministros del Mides, del Micivi, del Mingob? Entonces: ¿La decisión es jugársela hasta que el pueblo diga aquí topó?. Y ¿el Vicepresidente electo seguirá cumpliendo el papel de maceta de corredor? Ni qué hablar del miserable y desprestigiado Congreso; asquerosa representación de los ciudadanos. Seguirán dando largas; por órdenes pagadas; de no elegir cortes depuradas, esperando que gente de la calaña de Moto y Gálvez lleguen a la CC a acuerpar a otros. Convoquémonos para ir a la Plaza todos los sábados de las 15 horas en adelante.