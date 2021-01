Se avizoran vientos fuertes

El año 2021 inicia con evidentes señales de los complejos rumbos que tomará con el pasar de las semanas. Algunos procesos provenientes del año pasado tendrán continuidad, pero se sumarán otros desafíos y oportunidades que determinarán el nuevo ciclo calendario. Las muestras de odio, violencia, resistencia a la aceptación de los resultados electorales y el involucramiento directo del presidente saliente como conspirador y motivador de las exacerbaciones, muestra la decadencia del “modelo” democrático que por décadas vendió Estados Unidos. La sombra siniestra de ese retroceso o simple constatación de lo que ha venido sucediendo desde algún tiempo, muestran sus repercusiones en los territorios cercanos.

En términos deseables, el nuevo año debería condensar los aprendizajes que dejó el ciclo pasado, convertirlos en alternativas para enfrentar retos rezagados, actuales y venideros. Pero tal parece que eso no sucederá; para muestra tres eventos. El primero, las disputas entre dos expresiones mafiosas que se disputan el asiento que corresponde al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en la Corte de Constitucionalidad. Es tal lo que está en juego, que la segunda vuelta será un pulso entre dos personajes nefastos, que desde ahora querrán estar en el vestíbulo de las jugadas de la siguiente administración. A la justicia le deparan rumbos oscuros.

Como sucede en los meses de enero, el Ejecutivo reajusta sus piezas. El Presidente alinea a sus peones y saca del tablero los componentes que son percibidos como cercanos a una de las piedras en el zapato (el Vicepresidente). La fórmula del momento es quitarle oxígeno; de allí el cambio de la Secretaría de SESAN y del Viceministro VISAN/MAGA. Como no tiene personajes de peso que acepten ser sus subordinados, recurre a los protegidos del nefasto Centro de Gobierno; espacio que en lugar de desaparecer, se reconvierte. Quedó claro que no prescindirá de las piezas de mayor calado, que no saldrán del gabinete porque cumplen funciones esenciales para preservar la cancha de mínimos que requiere el mandatario para llegar, a costa de lo que sea, a enero de 2023. Es una burla que Gendri Reyes continúe como ministro de Gobernación; ello es indicador del peso que tienen los respaldos de ese personaje en la oficina presidencial.

El tercer capítulo de estreno, es la gestión de las vacunas COVID. Es inconcebible que, contrario a la mayoría de países latinoamericanos, en nuestro caso estén ausentes dos principios esenciales: universalidad y gratuidad. La ley aprobada recientemente apuesta porque la mitad de la población acceda, en algún momento, a la vacuna; ya que los recursos contemplados son insuficientes para pensar en más. Además, no garantiza condiciones para la adquisición, distribución y disponibilidad; con lo cual se abre la puerta para los intermediarios de todo tipo. Tenemos el lamentable antecedente del monopolio beneficiado con la compra de pruebas. De inicio, tenemos una fuerte agenda que ha de transformarse en los primeros pulsos entre un ejercicio ciudadano articulado, atemporal y estratégico que no debe someterse, dar respiro o caer en las trampas que los actores de poder pretenden. Las tensiones se incrementarán en la medida que se acerque la elección de la CC, el Presidente siga encasquetado en no ver a los lados y los actores convenientes continúen rindiéndole pleitesía.