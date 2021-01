El título de esta columna podría dar lugar a múltiples interpretaciones. En el contexto actual, la primera duda que podría surgir es si deseo referirme a nuestra realidad nacional (cuando tanto se ha hablado de una asamblea constituyente) o la de otro país, como los Estados Unidos de América, por ejemplo (dado el estrés al que se está sometiendo actualmente su sistema constitucional).

Otra posible interpretación de lo que pudiera representar el título de esta columna, es el abordaje de ciertas anomalías que se han dado en nuestro sistema de pesos y contrapesos y la supuesta separación de poderes. Me refiero a la no elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las diversas Salas de la Corte de Apelaciones (un año, cuatro meses de retraso) y la abierta desobediencia por parte del Congreso a fallos de la Corte de Constitucionalidad.

Pero no. El título “inestabilidad constitucional” lo tomé de un ensayo elaborado por el gran jurista guatemalteco Adolfo Mijangos López, y publicado ‘“post mortem”’ en la revista ‘Alero’, en una edición en homenaje a él (Segunda Época-Septiembre de 1971).

El referido ensayo contiene un análisis muy valioso sobre la olvidada Constitución guatemalteca de 1965. El insigne profesor de Derecho, quien además de sus estudios en la Usac, fue egresado de la Universidad de Florencia, y de la Sorbonne (París) con una enorme clarividencia, al hacer un examen sobre la referida Constitución, escribió lo que a continuación transcribo (transcripción con la que cierro esta columna, ‘in memoriam’ de quien alguna vez, como me enseñó mi colega Alejandro Balsells, dijo triste pero acertadamente, que “estudiar Derecho en Guatemala es como leer ciencia ficción):

‘Podría resumirse en una sola frase, utilizando la terminología anglosajona, la causa fundamental de la inestabilidad constitucional: “la falta de respeto a la Constitución”. Aúnase a lo anterior el viejo error de quienes, a lo largo de la historia de este país, han responsabilizado como causa de los errores y las crisis a las instituciones, y no a quienes están obligados a respetarlas.

Contribuyen a crear este sentimiento los largos períodos de dictadura, donde la Constitución es simplemente una ley formal, donde la voluntad omnímoda del “Señor Presidente” es superior a todas las leyes. La Constitución, en tales casos, se limita a ser una mera declaración de principios. Pero a cada crisis la Constitución es derogada, como si ella y no los hombres que la violaban, fueran los responsables… No han existido verdaderos partidos ideológicos y por sobre los principios han privado siempre a los hombres, los caudillos… Estas constituciones objetadas tienen poca solidez porque sus raíces no se encuentran en la voluntad popular”’.

Clarividente jurista, insigne guatemalteco asesinado cobardemente. Hoy sus reflexiones siguen siendo vivas. Trascendieron a su propia existencia.