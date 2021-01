Biden ante el desafío de los armados y furiosos

El estadounidense común desde hace mucho dejó de creer en el sueño americano en un país enfermo por el capitalismo elitista y las guerras que no lo han beneficiado, por las drogas y el narcotráfico, por la complicidad de las farmacéuticas que lo enfermaban con medicamentos como los opioides que hicieron adictos a cuarenta y cinco millones de personas, la inseguridad social derivada de la crisis del dos mil ocho, el Obamacare que no funciona como debería, una infraestructura de carreteras obsoleta, un presupuesto militar astronómico que no se justifica (no pudieron defender al Capitolio), la falta de empleos en medio de la pandemia. El ciudadano común no mira un futuro brillante para él y sus hijos, pues la incertidumbre lo agobia al preguntarse si ellos tendrán un puesto de trabajo en una buena empresa y una jubilación para retirarse en su momento, mientras observa que los trabajos que se habían creado vuelven a desaparecer y el enojo es grande. A su vez Trump les ha hecho creer que su gobierno no es el responsable sino los políticos de izquierda que han minado los valores “americanos”, los socialistas, porque eso han tenido en mente el ciudadano común en los estados del medio oeste y del sur, al considerar a los políticos de Washington como un grupo de privilegiados alejados de ellos y de sus problemas y creen que el asunto no se resuelve con elecciones. Por eso, al llamado insurreccional de Trump, bien engañados, irrumpieron en el Capitolio con la ayuda de varios congresistas republicanos (como ocurrió en Guatemala a fines del año pasado).

El malestar en los estados indicados se volcó a inicios de este siglo al crecer las milicias armadas, donde el enojo hizo a miles integrarse en ellas porque “la tiranía de Washington” no podía ser barrida por los votos. Se consideran patriotas que resisten esta tiranía con el uso de la fuerza de las armas y que la misma no puede disolverse con un proceso electoral. Además, la Constitución les da el derecho de usar armas, argumentan. En un año de entrenamiento afinan las tácticas militares y se tornan movimientos armados antigubernamentales. Ellos se describen como herederos de los padres fundadores (revolucionarios).

Las milicias de extrema derecha y de supremacía blanca crecieron mucho desde que Barak Obama fue candidato a la presidencia, al considerar que su patria se había vuelto de extranjeros, y fue amenazado de muerte al llegar a la presidencia (como lo hacen ahora contra los demócratas). Las insignias nazis abundan en ese medio y el enemigo es el gobierno federal. Por ello Trump, preparando su terreno político, mantuvo su insistencia que Obama había nacido en Kenia, patria de su padre, sin prueba alguna. Para esta gente Obama era un extranjero mientras la globalización y el libre comercio hacían desaparecer los trabajos en su país en favor de Asia. Solo en Ohio en 2010 estaban registrados trescientos miembros de la llamada Ohio Defense Force y su número fue aumentado allí y en otros estados.

Ellos exigieron parar a los inmigrantes mientras la economía dejada por G.W. Bush tambaleaba hasta que Obama la estabilizó e hizo varios muros en la frontera con México. Y Trump lo hizo una de sus prioridades. Trump desde el inicio hasta el final de su presidencia tuvo a estos extremistas y milicias terroristas como sus fieles y les dio largas para que subviertan el orden establecido. ¿Cómo Biden resolverá estos y otros problemas? Son mayores que el ‘impeachment’ de Trump. Una política social fuerte y sostenida es necesaria y quizás la renta universal de dos mil dólares al mes para calmar a los ansiosos extremistas al estilo de los subsidios dados por Franklin D. Roosevelt en plena recesión.