No se debe callar a nadie

Si algo nos dejó claro el 2020 es que el mundo está totalmente dividido y que la tolerancia y la sensatez son dos características que debemos buscar afanosamente para el 2021. La frase que encabeza estas líneas, que está erróneamente atribuida a Voltaire, nos viene como anillo al dedo en estos momentos sobre todo en EE. UU.. El presidente Trump, no lo defiendo ni lo ataco, es una voz que ha sido unilateralmente callada por las redes sociales y noticiosas de su país. Dejando totalmente por fuera su carácter y/o personalidad, el señor efectivamente logró el apoyo en las elecciones de noviembre de más de 74 millones de norteamericanos. Por lo tanto, ese esfuerzo por “callarlo” a él no queda individualizado en su persona y desafortunadamente no favorece la democracia. Es más, puede llegar a complicar aún más la situación de estabilidad de nuestro mayor socio comercial y por lo tanto eso influirá en el mediano plazo la economía guatemalteca. Sigue siendo EE. UU. una república democrática que es ejemplo para seguir, en donde existen pesos y contrapesos que funcionaron y permitirá un traslado democrático del poder. Pero pretender juzgar y silenciar a un lado de la discusión, por muy pedante que pueda parecerle al contrario, va en contra del concepto de esa “ciudad iluminada en la colina” que mencionaba Ronald Reagan como ejemplo a seguir por otros países. Esta situación con el presidente Trump tendrá repercusiones enormes en contra de las empresas que se dedican a las redes sociales. Ya existían discusiones y movimientos mundiales para restringir y limitar el poder expansivo de las redes sociales. Estos procesos que se verán aumentados después de estos eventos y esto si puede atentar contra la libertad de todos, no importa de qué lado del espectro ideológico nos encontremos. Cuando callan al que nos cae mal, con el que no estamos de acuerdo, podemos sentir una alegría o alivio que se convertirá en enojo y frustración cuando nos callen a nosotros. No podemos dejar pasar el hecho que las luchas políticas han trascendido y ahora son públicas y hasta globales, generando una discordia cada vez más difícil de conciliar. El silencio obligado no permitirá aliviar la separación, por el contrario, la profundizará. Como no hay que inventar el agua azucarada, es importante usar el mal ejemplo que vemos hoy en EE. UU. para evitar esa situación acá en nuestro país. Esta pospandemia nos trae oportunidades inigualables para salir del subdesarrollo, de la desigualdad y de la pobreza. Por lo tanto, lo que debemos buscar ahora es oír la voz de todos, no callar a nadie. El mejor ejemplo lo hemos visto en la propuesta que el Ejecutivo ha mandado al Congreso para aprobar una ley específica para facilitar el acceso a la vacunación contra el COVID-19. Por primera vez en mucho tiempo todas las voces se escucharon, nadie se quedó callado y por lo tanto el resultado es un acuerdo de nación que beneficiara la salud sin poner en riesgo nuestra economía con más deuda. Ojalá que este esfuerzo y acuerdo político con el que arrancamos el 2021 sea repetido en otras instancias que nos urgen como país.