Uno ve las noticias y parece que vive en el Macondo de García Márquez. Unos magistrados, aprovechando que la gente se daba un chapuzón en el puerto, el 31 de diciembre dejaron libre a un exministro a quien días después le encontraron unas maletas llenas de pisto en la Antigua. El juez que lo liberó salió diciendo de una manera prepotente y abusiva “si no les gusta el Libramiento de Chimaltenango no lo usen, y un exrector de la única universidad del pueblo con tachas de corrupción va a segunda en vuelta en la elección a magistrados de la única corte que no está alineada al Pacto de Corruptos y como un delincuente en la cárcel recibe a los que quieren ser magistrados. Eso solo pasa en el Macondo chapín donde nos han hecho creer que la corrupción es algo común y cotidiano y uno quisiera cerrar los ojos y no darse cuenta de nada, pero esa indiferencia le ha hecho tanto mal a Guatemala porque hemos dejado al país en manos de políticos mañosos y unos ricos que si a ellos no les afecta su bolsillo siguen apoyando un sistema que funciona para unos pocos, pero como decía mi tía Eduviges “tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata”, y a esos ladrones les molesta cuando la gente les pregunta ¿dónde está el pisto? y dicen que los que preguntan son comunistas come frijoles, pero es mejor comer un caldo de frijoles con arroz y chipilín, que mirarse en el espejo una mañana y saber que ese traje caro comprado en Miami cuando iba porque tenía visa, lo adquirió con el dinero que le hueveó a los niños de las escuelas, de los pueblos olvidados en el norte, en el oriente y en el occidente del país; pero ellos ¿qué van a tener conciencia social? para ellos la honradez es una palabra olvidada porque se han robado hasta las ganas de soñar. “El lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de gran conflicto moral”. Martin Luther King