Hace treinta años me invitaron a participar en la fundación de un banco comercial guatemalteco. Cuando inauguramos en 1991 había varios bancos en el sistema, por lo que era importante diferenciarse para ganar mercado. La estrategia fue red de agencias y productos atractivos, incluyendo tarjetas de crédito.

Mi mentor en este proyecto tuvo la idea de darle tarjeta a todos los que tuvieran licencia de manejar, por lo que hicimos ‘cobranding’ con una gran distribuidora de combustibles. La idea era que el 20 por ciento de la cartera era incobrable anualmente, pero con tasas de interés superiores al 50 por ciento anual todavía era muy rentable.

Unos años después participé en la fundación de otro banco comercial nacional, con capital guatemalteco y salvadoreño. El capital guatemalteco vino de una emisora de tarjetas de crédito, que la ley 19-2002 iba a volver ilegal si no tenía un banco responsable supervisado por la SIB.

Las utilidades de las tarjetas de crédito en ambos bancos eran muy importantes, y la mora de estas en el segundo banco no llegaba al cinco por ciento.

De casualidad ambos bancos fueron adquiridos por un banco multinacional, de los más grandes del mundo, en 2007 justo antes de la crisis.

A mí me jubilaron en 2008 un poco antes que la crisis estallara, pero he seguido la trayectoria de la economía mundial y nacional, con el fin de poder escribir con cierta autoridad. Actualmente el tema de las tarjetas de crédito me preocupa, por el impacto socioeconómico que tendremos, causado por el abuso del crédito en general y el de las tarjetas en particular.

Mis comentarios en relación al tema:

Las tarjetas de débito son la forma de pago más segura para quienes no quieren endeudarse y tampoco cargar efectivo. Tienen otras ventajas como recibir el récord de compras y obtener beneficios promocionales. No permiten financiar emergencias, y si el usuario la topa antes de su próximo pago, se queda sin poder de compra. Las tarjetas de crédito tienen las ventajas anteriores en adición a tener crédito gratis por más de treinta días, y luego crédito caro con solo hacer el pago mínimo.

La diferencia entre tener tarjeta y una línea bancaria revolvente, cuya tasa de interés es mucho más baja, estriba en que la línea de crédito requiere garantía real o codeudor calificado. La papelería requisito de la tarjeta es mucho más simple que la de una línea de crédito revolvente, y estas no las ofrecen todos los bancos, mientras las tarjetas están muy disponibles en casi todos.

El principal problema de las tarjetas de crédito es que no solo se usan como medio de pago, sino que se usan para comprar al crédito por impulso. Estas tarjetas son adictivas, y los emisores todavía no conocen el nivel de endeudamiento de sus clientes. Me preocupa ver en este medio los anuncios de subastas de activos extraordinarios por parte de los bancos. La pandemia de la deuda pública y privada tendrá efectos muy negativos para nuestra economía.