“Suficiente es suficiente”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se queda solo. Supuestamente con un poco más de 70 millones de seguidores, pero en realidad son votantes. Hago esta aclaración pues soy de la opinión que no es lo mismo quienes votaron por él, que sus ávidos seguidores. Me gustaría pensar que sus votantes no fueron quienes, como terroristas, entraron violentamente al Capitolio aterrorizando a senadores, congresistas y colaboradores, hasta causar la muerte de cinco personas. Estos fueron fanáticos seguidores, presas de las teorías conspiratorias propagadas por el propio Trump y uno que otro medio afín y a su servicio; engranajes protagónicos estos últimos de su llegada a la Casa Blanca. Por un poco más de cuatro años, el mundo ha sido sometido al fenómeno Trump, quien supo despertar pasiones y revivir batallas ideológicas, sectoriales y raciales que lejos habían quedado o, para su efecto, eran sometidas al necesario filtro que se requiere para la convivencia humana.

Trump, un ‘outsider’ en Washington, retó tanto a republicanos como a demócratas, y sacudió los cimientos de una estructura de antaño; supo llegar al pueblo estadounidense valiéndose de las plataformas sociales. Por ello hay que ponerle mucha atención al hecho de que el supuestamente hombre más poderoso del mundo, con acceso a los códigos nucleares, se quede sin redes sociales. Opino que ambas situaciones son peligrosas. Su amplificador fueron 280 caracteres que invadieron la vida de millones de personas alrededor del mundo. Una maquinaria de propaganda altamente eficiente e imparable por el Partido Republicano, que, eventualmente se convirtió en tolerante y cómplice del ‘trumpismo’ al ver su efectividad y por sacar provecho de la popularidad para su agenda conservadora. Fueron tolerantes, aunque Trump fuese la antítesis del partido. Poner un alto a Trump o el simple hecho de oponerse a su agenda, se convertía en una imposibilidad ya que se corría el riesgo de perder el contacto con las bases del partido que terminaron siendo de Trump.

“Suficiente es suficiente”, dicen los lacayos después de lo ocurrido el 6 de enero en el Capitolio. Su apoyo y tolerancia al Presidente fue el permiso para que millones se sumaran a la misma complicidad. Quienes se convirtieron en sus más visibles aliados dentro del Partido Republicano –Mitch McConnel, Lindsay Graham, Marco Rubio, Chris Christie, y Ted Cruz, entre otros–, hoy marcan distancia del Presidente y definen su postura en contra. Tarde, por supuesto, pero era inevitable que llegara el momento que los obligara a definir su lugar en la historia. Los efectos de la tolerancia y la complicidad están por verse aún. Esperemos que la mayoría de conservadores haga lo mismo que su partido y sus representantes, y sepan discernir que ya fue suficiente.

Para los guatemaltecos, los acontecimientos en Estados Unidos debiesen ser la lección que nos haga entender que, más temprano que tarde, nos tocará definir una postura ante la corrupción endémica que impera en nuestra sociedad y ante la impunidad que la mantiene con vida. La tolerancia de algunos sectores y la indiferencia de otros nos convierten en cómplices –como le pasó al Partido Republicano–, y será solo hasta que marquemos distancia y nos sumemos a la lucha en su contra –dejando atrás los intereses personales y sectoriales–, que, como país podremos decir: “Suficiente es suficiente”.