“Reflexiones para el inicio de año”

Desde hace algún tiempo guardo frases y escritos que me sirven para reflexionar y “ajustar tornillos” donde creo que hace falta. En particular, me gusta analizar este material con el contexto de quién, cuándo y por qué lo escribió. Con motivo del inicio de este 2021, comparto algunas de estas frases sobre las que me ha servido reflexionar, y aprovecho a desearles un feliz año 2021.

‘“La felicidad consiste menos en tener, que en querer lo que se tiene”’ suele decir Edward Diener, psicólogo estadounidense, famoso por sus trabajos relacionados con la felicidad y conocido como el ‘“Doctor Felicidad”’. Desde que la leí, esta frase me ha parecido que es esencial tratar de vivirla. Como seres humanos es natural “querer tener más”, sin embargo, según el ‘Doctor Felicidad’, la clave está en no atar la felicidad a esto, ya que si así lo hacemos, la felicidad puede volverse inalcanzable, y más delicado aún, puede generar incentivos perversos en nuestro comportamiento. Lo importante, en conclusión, es aprender a ser feliz queriendo lo que se tiene, y no teniendo lo que se quiere.

Viktor Frankl, filósofo, neurólogo y psiquiatra austríaco, padre del análisis existencial decía: ‘“A una persona se le puede robar todo excepto una cosa: la última de las decisiones humanas, escoger la propia actitud ante cualquier circunstancia, escoger su propio camino”’. Pocas frases aplican mejor para la época que estamos viviendo, donde el contexto en el que vivimos es cada vez más cambiante y poco predecible, y viniendo de alguien que estuvo preso en varios campos de concentración nazis, entre otras vicisitudes, definitivamente inspira e invita a la reflexión.

Winston Churchill solía decir que: ‘“Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, y un optimista ve la oportunidad en cada dificultad”’. Viniendo de uno de los grandes líderes del siglo XX, este enunciado es útil tenerlo en la caja de herramientas para esos momentos adversos que inevitablemente toca enfrentar en la vida, y que amarra muy bien con otra frase (anónima) valiosa: ‘“Como no sabían que era imposible, lo hicieron”’, frase que invita a pensar que muchas veces las limitaciones que nos trazamos son solo producto de la imaginación.

‘“Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino”.’ Esta frase de Charles Reade, novelista inglés, famoso por su obra ‘“El claustro y el hogar”’, aplica para varias facetas de la vida, y aunque es más fácil decirla que cumplirla, es un hecho que el crear hábitos sanos es uno de los elementos fundamentales para forjar el destino.

Miguel Ángel, el gran artista italiano, solía repetir: ‘“El problema no es apuntar alto y fallar, sino apuntar bajo y acertar”’. Qué mejor que admirar sus pinturas, esculturas y obras arquitectónicas para darse cuenta de que este pensamiento servía de guía en la vida del genio del Renacimiento y que algún efecto positivo puede tener el mantener esta filosofía en mente. Por último, la frase: ‘“Si quieres construir un barco, no reúnas a la gente para pedirles que preparen la madera y las herramientas y asignarles tareas… simplemente concúlcales e infunde en sus corazones el anhelo del mar infinito”’ de Antoine de Saint-Exupéry, novelista y aviador francés, conocido por su obra ‘“El Principito”’, que por cierto muchos historiadores coinciden en que fue en Guatemala donde se inspiró para escribirla. Esta frase brinda una herramienta valiosa para entender el comportamiento de las personas, la forma de comunicarse y liderar, y especialmente, lo importante de las emociones ‘vis a vis’ la racionalidad en nuestro diario vivir.