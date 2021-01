El Quinteto Tiempo (III parte y final)

Carlos Francisco Samayoa Barrientos, mi tío, ahora residente de Toronto en Canadá, recuerda haber ido a la presentación del Quinteto Tiempo, junto a mi hermano, el doctor José Fernando Velásquez Carrera, hace 19 años fallecido. En sus palabras: “Una noche que se presentaban en la UP vino Fernando a la casa de la zona 2 a recogerme y al final a duras penas convencimos a mis padres a ir con nosotros. Me acuerdo que les gustó mucho. Así aprendí a tocar la guitarra, con Fernando como profesor. Sacábamos las canciones del Quinteto Tiempo al oído. Donde se presentaban, los seguíamos”. El extinto diario ‘El Gráfico’, escribió el 9 de junio de 1989: “El Quinteto Tiempo de Argentina no pierde la esencia de la música popular y folklórica de su país, al que ama, estudia, respeta y difunde exitosamente.(…) ellos han sido los propulsores de que en nuestro país se formen grupos como Kopante, Canto General, Cantautores y la tradicional Estudiantina de la Universidad de San Carlos”. Haydée Montesano y Juan Jorge Michel Fariña, escribieron en el año 2004, en la ‘Revista Aesthethika’ de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina: “Durante las décadas del setenta y del ochenta, el terror de Estado signó la existencia de muchos pueblos centroamericanos, entre ellos los de Guatemala y El Salvador. En aquellos años, circulaba cierto saber, nunca oficializado, acerca del destino final de los cuerpos de quienes desaparecían: el río Gavilán, de Guatemala. El efecto siniestro se resumía en la frase “el río te llama”, que adquiría así un claro sentido de amenaza paralizante. A mediados de los años setenta, el Quinteto Tiempo viaja por primera vez a Centroamérica. Invitados por los Jesuitas, realizan una amplia gira, tocando en sindicatos, plazas públicas y ferias regionales. En su repertorio figuraba una canción de Julio Lacarra, ‘El río está llamando’, cuyos versos otorgan al río un sentido peculiar: “Dame tu ternura en estos días / que la calma huele a tempestades / Si la lucha es larga / el río está llamando. Alejada de toda connotación siniestra, la canción se popularizó como una esperanzada convocatoria a resistir cualquier forma de opresión”. El río que mencionábamos los capitalinos era el Motagua. Ellos presentan una foto del Quinteto Tiempo, en la Concha Acústica del Parque Centenario, lleno a reventar, en junio de 1976. En un programa “Caja de Resonancia” de la Radio Nacional de Argentina, Santiago Suárez relata parte de la historia del Quinteto Tiempo. Dialoga con Sergio Cuartucci y evoca momentos trascendentes de su historia, menciona anécdotas con personalidades de la talla del doctor Salvador Allende Gossens, el maestro uruguayo Alfredo Zitarrosa y del poeta argentino Armando Tejada Gómez. http://www.radionacional.com.ar/santiago-suarez-la-historia-del-quinteto-tiempo-en-caja-de-resonancia/. Desde entonces, cuando fuera editado el disco ‘El río está llamando’ en 1973 al pueblo de Guatemala, se lo ha estado llevando el río. Un río que va desde huracanes, depresiones tropicales hasta un río de miasmas, representado por sus gobernantes. Vayan en paz, Santiago y Alejandro, familiares y hermanos latinoamericanos del Quinteto Tiempo, reciban nuestras condolencias.