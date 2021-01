No tiene capa ni antifaz de héroe, pero lo es

No tiene la capa de superhéroe, no tiene el antifaz de superhéroe, no tiene la contextura física de superhéroe de cómics o de películas pero es el héroe de los chapines honrados y llenos de coraje, que desean un país diferente, no dominado por el crimen, la corrupción y la impunidad. En realidad, el problema de Guatemala es que está llena de mafiosos y guasones, que han deteriorado las instituciones republicanas. Necesitábamos de un fiscal honrado para el rescate institucional y asegurar la gobernanza del país, lo cual es un asunto que no tiene ideología. Afortunadamente, ahora lo tenemos. No todo está perdido en Guatemala. Me refiero a Juan Francisco Sandoval Alfaro, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Aunque nació en la capital, sus orígenes están en Agua Blanca, Jutiapa, en donde fue nombrado aguablanquense distinguido. Esa población fue fundada en 1810 por criollos. En estos días recién termina de celebrar su fiesta patronal. Quizá su temple de oriental hace que, sin amilanarse, el fiscal de la FECI haya peleado contra poderosos gigantes corruptos, que tienen mucho poder y dinero en sus manos y que se sienten amenazados por una mano justiciera. En su haber está haber dirigido o participado en la captura de tres expresidentes. Uno de ellos (Portillo) fue extraditado; y los otros dos, guardan prisión, uno en el Mariscal Zavala (Otto Pérez) y otro domiciliaria (Colom). Dirigió o participó en las capturas y/o enjuiciamiento de dos ex vicepresidentes (Baldetti, en prisión, y Gustavo Espina, imputado), de decenas de exministros, exdiputados, altos y pequeños funcionarios, exalcaldes, sindicalistas, de empresarios grandes y pequeños. Ha desmantelado redes mafiosas, hallado dinero encaletado, quitado la careta a testaferros, descubierto bienes mal habidos que, para su ocultamiento, habían sido legalmente encriptados. Y la tarea exitosa sigue. Algunos aún se le escapan amparados en los beneficios del antejuicio, que no es inmunidad sino impunidad. La defensa de los criminales ha sido el ataque. No hay día en el que la cleptocracia no instruya a sus ‘netcenters’ para que calumnien a Juan Francisco Sandoval por las redes. Aguantar esos embates no debe ser fácil, pues soportarlos exige fortaleza y temple. Los perros ladran al caminante. Y ladran fuerte y en jauría. Ladran hasta el cansancio. Luego se echan a dormir. Cumplieron su cometido: ladrar.

Cada funcionario, diputado, político, sindicalista o empresario que el fiscal Sandoval denuncia ante los tribunales inmediatamente se vuelve su enemigo gratuito. Se trata de personas poderosas que disponen de dinero y poder para, por las buenas o las malas, quitárselo de enfrente. La DEA reveló que el excandidato presidencial, hoy en la cárcel en Estados Unidos, Mario Estrada, pidió a agentes encubiertos de esa entidad antidroga ayuda para asesinar al fiscal Sandoval.

No lo conozco ni nunca he cruzado palabra con él, pero quienes lo conocen dicen que aunque pequeño de estatura es gigante por su valor, decisión e incorruptibilidad. En su favor figura que no obstante ser directo es humilde y sencillo. La petulancia, por el contrario, es un defecto grave, que causa rechazo. En el extranjero se reconoce la labor del fiscal Sandoval y las embajadas de los países europeos y de Estados Unidos no han regateado ningún esfuerzo para darle públicamente su respaldo. De no haber sido así, los corruptos hubieran logrado ya su remoción.

El jefe de la FECI es símbolo de una nueva juventud que lucha por un país distinto. Claro que él no está solo sino que representa a un equipo sólido y consolidado, que en la extinta CICIG aprendió todas las formas, recursos y herramientas disponibles hoy para una investigación criminal moderna. Las denuncias de la FECI son sólidas y lucen completas y perfectas. Claro que luego, la administración de justicia la realizan los jueces y magistrados, quienes no están blindados al tintineo del dinero y a las insidias de los criminales. En el Organismo Judicial hay mucha podredumbre. El juez Mynor Moto la ejemplifica. Tras un paso siniestro por los tribunales, este juez corrupto pretende ahora llegar a la Corte de Constitucionalidad para buscar mayorías perversas para abrir legalmente, de par en par, la cárcel a los corruptos. Para protegerse de la FECI, jueces y magistrados se han enrocado, igual lo han realizado los diputados. ¡Urge ir hoy por ellos! Mañana puede ser ya muy tarde.

Juan Francisco Sandoval tiene hoy 38 años. De joven quiso ser historiador, pero, empujado por su familia, a partir del año 2000 estudió derecho en la Universidad de San Carlos. Se graduó en 2006. Luego en la Carolina alcanzó una maestría en derecho penal. Desde 2006 es fiscal de carrera, investigador del crimen organizado y estructuras criminales. Por méritos ha escalado puestos hasta la jefatura de la FECI. No obstante sus conocimientos y logros, es un estorbo para la fiscal general, Consuelo Porras, que para el puesto desea a un jefe de fiscalía más contemporizador con el crimen.

Para terminar, engarzo tres temas distintos: Juan Francisco Sandoval, la feria patronal de Agua Blanca y un poema de Miguel Ángel Asturias. La feria patronal de Agua Blanca se celebra el día 6 de enero, fiesta cristiana en la que se recuerda a los Reyes Magos que llegaron a Belén a adorar al niño Jesús. En el poema, titulado ‘Adoración de los Reyes Magos’, Asturias los presenta ofreciéndole a Jesús niño oro, incienso y mirra. El Rey Mago que lleva el oro reflexiona (léelo en voz alta para sentir el ritmo del verso de cinco sílabas): “Ni el oro es nuestro / ni está en el cielo. / Yo te lo ofrendo / para que veas / al Enemigo / desde la cuna./ Cuánto desvelo / causará al mundo / esta materia. / Cuánta amargura, / guerras sin tregua, / pueblos enteros / en la miseria./

Las fortunas que, al amparo del robo en el gobierno, los corruptos amasan son inmensas. Ellos no tienen escrúpulos para el latrocinio, sin importar que pueblos enteros queden en la miseria y que generen los desvelos y amarguras mencionados en el poema asturiano. El oro y el dinero mal habidos son enemigos del hombre y, si es posible, envilecen aún más a los ladrones.

Elogio a Juan Francisco Sandoval no solo por su capacidad de investigación moderna y técnica y su capacidad jurídica para embalar los casos de corrupción que presenta ante los juzgados, sino también por su liderazgo e incorruptibilidad. Nadie lo ha podido comprar. Hoy lleva el portaestandarte de la anticorrupción. La lucha contra la corrupción e impunidad no tiene ideología. Fiscal Juan Francisco Sandoval, por esta Guatemala Gótica, latigueada por criminales y guasones, siga adelante. Los guatemaltecos decentes se lo reconocen hoy por millones y la historia lo hará mañana. No es fácil, pero usted tiene el carácter y la solvencia.

