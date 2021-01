El pasado miércoles 6 de enero el centro de atención en los EE. UU. inició siendo el conteo de votos de la elección de segunda vuelta por los dos escaños del Senado lo cual definiría si los demócratas o los republicanos mantendrían el control del mismo. Ese mismo día se realizaría la ceremonia para confirmar los votos del colegio electoral para confirmar la elección de presidente y vicepresidente la cual fue interrumpida debido a que una turba de civiles, en claro apoyo al presidente Donald Trump, tomaron el edificio del Capitolio de una forma jamás antes vista en la historia de los EE. UU. Este evento viene a culminar los cuatro turbulentos años que fueron la presidencia de Trump quien ahora tendrá que dejar la Casa Blanca por la puerta de atrás.

El terco discurso de Trump sobre un supuesto fraude en la elección del pasado 3 de noviembre al igual que su constante ataque a las instituciones y democracia en los EE. UU. demostró ser ilegítimo, inmoral y luego de la toma del Capitolio probablemente ilegal según algunos analistas. Pero su insistencia de fraude fracturó al partido Republicano y lo coloca en una posición crítica con miras a las elecciones legislativas del 2022 cuando habrá elecciones por 34 de los cien puestos para el Senado así como el total de los 435 puestos de la Cámara de Representantes.

Si asumimos, que sí hubo un fraude en los estados claves para ganar la elección presidencial, entonces los republicanos también son responsables del mismo ya sea por complicidad o por mediocridad. Los congresos estatales de los estados claves de Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin cuentan con una mayoría republicana en sus dos cámaras, mientras que en el caso de Arizona y Georgia los gobernadores también son republicanos. El votante promedio inmediatamente castigaría a estas autoridades por complicidad en un fraude o mediocridad al no prevenir el mismo. Esto generó una división dentro del partido Republicano entre quienes apoyan a Trump y quienes piensan en las futuras elecciones.

Por otro lado, la toma del Capitolio le presenta un mayor margen de maniobra al presidente electo Joe Biden, cuyo partido controla la Cámara de Representantes bajo el liderazgo de Nancy Pelosi quien fue reelecta como vocera y que ahora cuenta en un Senado virtualmente empatado con el voto de la vicepresidenta electa Kamala Harris, quien actúa como presidenta de este organismo y que puede votar para desempatar una votación si se diera el caso. Biden enfrentará una oposición republicana fracturada que le permitirá, al menos en el corto plazo, promover sus políticas bajo una agenda de corte sin mayor oposición de parte de los republicanos. Para Centroamérica, y en particular Guatemala, esto significará que al definir en los próximos meses su política exterior y cooperación para el desarrollo en nuestro país, esta llevará no solo su sello particular sino que será fuertemente influenciada por otros miembros del partido Demócrata.

