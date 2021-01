Comienza el Ciclo Escolar

El año pasado hicimos gala de creatividad y flexibilidad. De la noche a la mañana, la pandemia forzó el cierre de todos los centros escolares y que la educación migrara a distancia. Para muchos, la tecnología se convirtió en un alero indispensable para dar seguimiento a los aprendizajes previstos. Los profesores mostraron gran compromiso y capacidad de adaptación, ajustándose a nuevas modalidades para brindar apoyo a sus estudiantes. “Zoom”, WhatsApp y diversas plataformas fueron instrumentales para continuar las clases. De igual forma, la conectividad y el acceso a dispositivos fueron elementos clave para que los involucrados pudieran cumplir con sus responsabilidades escolares. A su vez, las familias debieron organizarse para que en casa hubiera tanto los equipos como la facilidad de Internet para que los papás pudieran realizar el teletrabajo y los hijos seguir sus estudios virtualmente.

Sin embargo, esto no fue así en muchísimos casos. La situación ha sido muy distinta para miles de docentes y estudiantes que no cuentan con los medios para conectarse remotamente, pues no solo no tienen una computadora, Tablet o equipo para hacerlo, sino que el Internet no está a su alcance. La crisis vino a evidenciar la enorme brecha tecnológica que existe en el país, en donde no todos los centros educativos y comunidades cuentan con condiciones e infraestructura apropiadas. Esto les forzó a recurrir a modelos más convencionales de educación a distancia, basados en espacios limitados en radio o televisión, así como la difusión de algunos contenidos por los medios escritos.

Lamentablemente, en muchos establecimientos la calidad de la educación fue afectada, acentuando las carencias y debilidades preexistentes. La falta de una agenda digital y la incapacidad de nuestra sociedad para dar respuesta a las exigencias de la modernidad han hablado con elocuencia. La pandemia aún nos acecha, por lo que las presiones y limitaciones del año anterior siguen vigentes. Por ello, ahora que comienza un nuevo periodo escolar debemos sumar esfuerzos para que todos los niños y jóvenes, indistintamente del centro educativo al que pertenecen o de la localidad en que se encuentran ubicados, puedan tener acceso a recursos que aseguren su adecuada formación y que no se queden rezagados por la imposibilidad de llevar a cabo clases de forma virtual. Les debemos nuestro mejor empeño para que la educación cumpla su cometido y les permita salir adelante.

Hoy comienza formalmente el ciclo escolar en la generalidad de centros educativos privados. Mientras tanto, el cronómetro corre velozmente para el inicio de clases en los establecimientos oficiales. Esto levanta una bandera, instándonos a que se preste atención urgente al asunto y que no permitamos que otro ciclo escolar corra sin una atención oportuna y adecuada a todos los estudiantes y docentes. Las autoridades educativas necesitarán el respaldo de todos para hacer frente a este enorme reto. Además, la presión ejercida por esta coyuntura, de ser bien canalizada, puede servir de estímulo para acelerar el paso y fortalecer la educación nacional. No dejemos pasar por alto la oportunidad de reinventarnos e idear nuevos esquemas y formas de hacer las cosas. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha llenado las expectativas, así que debemos pensar en alternativas que sean más efectivas y tengan el impacto anhelado.