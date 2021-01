Caminando cuesta arriba

·

En esta época del año los apasionados de la aventura y los deportes extremos suelen subir volcanes. El Acatenango es el preferido, debido a la maravillosa experiencia de llegar a la cima y tener una vista plena de todos los alrededores, incluyendo la Antigua, la costa sur y el Lago de Atitlan incluso. Se considera que este volcán es el más difícil de subir, hay que prepararse físicamente algunas semanas antes y tener resiliencia para llegar hasta arriba y no desmayar en el intento. El poblado de donde se inicia el ascenso es La Soledad. Con un guía local que los acompañe la mayoría de grupos logran su objetivo de alcanzar la cima del Acatenango y tomarse la foto hasta arriba.

Otro volcán que se suele subir es el Pacaya. Este es más accesible para familias y personas con menos habilidad deportiva. Incluso se puede subir en un caballo o mula si se hace necesario. Además, el trayecto no es tan largo, en dos o tres horas puede subirse, partiendo desde San Vicente Pacaya. Este volcán es impresionante, porque está vivo, la lava puede apreciarse en algunos puntos del trayecto. Es una excursión que también requiere cierta preparación y perseverancia para alcanzar el punto deseado.

El inicio de este año en lo económico parece que tenemos enfrente un Volcán, que deberemos escalarlo a lo largo del año. Es ahora un buen momento para prepararnos para la cuesta. Sería preferible que nos tocase un Volcán como el Pacaya, en el que todos pudiesen alcanzar una meta mayor a la del año 2020. Los objetivos económicos más importantes, equivalentes a llegar a la cima serían una adecuada tasa de crecimiento económico e inversión para generar puestos de trabajo para los guatemaltecos.

El Banco Mundial y organismos internacionales prevén que Guatemala puede alcanzar una tasa de crecimiento del 3.6 por ciento. Los analistas económicos señalan un escenario con expectativas positivas y eso genera confianza entre los agentes económicos. Para que esto sea realidad se requieren políticas económicas y estrategias que realmente promuevan la actividad económica, la innovación, la creación de nuevas empresas y faciliten la contratación de personas. En ese caso podría ser una realidad que el año 2021 sea para la economía como subir el Volcán de Pacaya.

Si la pandemia no cede y se afecta la actividad económica, si los mercados internacionales siguen deprimidos, si los precios de los productos que exportamos están bajos y si encima las políticas económicas y laborales no contribuyen a elevar el nivel de inversión y la competitividad del país, a la par de un presupuesto abultado de 107 billardos que fue aprobado sin el adecuado sustento fiscal, podríamos resultar con un pesado bulto en la espalda para subir la cuesta, y podríamos terminar subiendo en Acatenango, un volcán más complicado y donde muchos no logran llegar a la meta.

Hay pues, una gran responsabilidad en implementar medidas adecuadas para la reactivación económica, que estén alineadas para ayudar a que la cuesta no sea tan fuerte y logremos todos llegar a la cima del volcán, ojalá pueda ser como el Pacaya, asequible para todos.