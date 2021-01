Diálogo, propuesta y poesía pública

A partir del empujón dado por las negociaciones de paz y la transición democrática, así como la vigencia de una nueva Constitución Política durante los primeros tiempos proliferaron las agendas, las propuestas y demás. Pienso yo que el trabajo de ese actor social que suele llamarse ‘“tecnocracia”’, ha sido prolífico y desarrollado con entusiasmo, principalmente los tecnócratas que están en un primer plano del armado de las propuestas, y muy bien pagados por los gobiernos y la cooperación internacional. Me refiero por ejemplo a quienes fueron los autores de ese gran mamotreto de más de 500 páginas que se bautizó como Katún 2032 y que no solo logra eliminar la tradicional miopía de los enfoques en el medio, sino que parte de un diagnóstico actualizado, siendo el Plan Nacional de Desarrollo más completo que existe.

Si hablamos de reforma del Estado, de gestión ambiental, de la gobernanza del agua, del desarrollo rural y municipal, dentro del katún están presentes sesudas propuestas. Entonces ¿qué es lo que pasa?, sencillamente transitar a la implementación y gestión de las propuestas. Y es que cuando uno oye a los más afamados conductores de la Guatemala del diálogo, que hicieron sus primeros tanes en los Acuerdos de Paz, los diálogos fiscales y demás, lo que falta es cargarse de optimismo y empujar los ansiados cambios. Lo malo es que casi nunca tales personajes aterrizan mucho en los aspectos instrumentales, ni en el CÓMO de los campos y de las políticas, porque precisamente ‘“el diablo está en los detalles”’.

Analicemos por ejemplo algunos retos complejos: y uno se pregunta por qué en Guatemala no existe un proceso de ordenamiento agrario que empiece por un instrumento que es parte del proceso post-paz: el Código Agrario. Sencillamente porque cuando verdaderamente se habla de la TRANSFORMACIÓN, es lo menos que quieren ejercitar las élites y su clase política.

O bien abordemos el delicado tema de la competencia de mercados, y es que puedo apostar que en lo que resta del año no contaremos con una institucionalidad adecuada de la competencia de mercados, al menos como fue planteada en sus momentos primigenios. Y ello sencillamente porque los carteles que dominan los precios, las tasas de interés y el propio tipo de cambio no tienen ningún interés de salir de su zona de confort. Y qué decir de una propuesta fiscal tributaria acorde con los nuevos tiempos pandémicos y pospandémicos. Invitaría yo a los agoreros del superoptimismo y de la filosofía del éxito, que invita a que ‘“cambiemos”’, a que se ventilaran las grandes orientaciones que se están dando en los propios Estados Unidos, para no ir muy lejos, en torno a una política tributaria que grave directamente a los más ricos, y que se utilicen todos los mecanismos al alcance de la financiación, incluso la política monetaria, para formular paquetes de estímulo fiscal a los más vulnerables. Van entonces aquí unas cuantas ideas para la TRANSFORMACIÓN.