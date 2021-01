Vuelta a la página

Por fin pasamos la última página del 2020, tiempo que nos dejó lecciones, luto y muchos retos para el nuevo año. Es inevitable que siendo “el patio trasero” del país más poderoso del mundo, no veamos al norte para entender qué le espera al sur, específicamente al Triángulo Norte de Centroamérica. Al resto de países del continente les separan de Estados Unidos suficientes fronteras, para que su posición geográfica no sea un factor de seguridad nacional. Queda la mira en los problemáticos países centroamericanos. Si estuviésemos un par de fronteras abajo, para bien o para mal, nuestra suerte sería otra.

Arrancamos el año con una muestra más de lo que es el presidente Donald Trump. De cara a las elecciones en el estado de Georgia, por dos decisivos puestos en el Senado que serán cruciales para la gestión demócrata, el presidente Trump queda en evidencia ante el intento de manipular los resultados de las elecciones presidenciales en ese estado. Tajantemente, las autoridades electorales –el secretario de Estado es republicano–, le contradijeron y fijaron su postura en contra de las demandas de Trump. Pareciera que hablamos de un país bananero, como se ha denominado a los países sudamericanos, sin embargo, lamentablemente es el “líder” del país más poderoso del mundo quien pone en vergüenza a la nación que por mucho tiempo ha sido la brújula del mundo. ¿Qué pensarán los pseudolíderes bananeros al ver actuar así a sus homólogos del Primer Mundo? ¿Qué podemos esperar de los aprendices de dictadores que tienen el poder en estas latitudes? ¿Se empoderarán las ratas corruptas acostumbradas a la impunidad del sur, al ver que en el norte estas prácticas son aceptadas y cuentan con el apoyo de millones de seguidores? “Lo que hace el mico hace el mono”, dice el refrán, y este cobró sentido cuando Jimmy Morales tranzó un par de favores políticos con el equipo de Trump, para quitarse de encima la daga de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta fue una victoria de corto plazo; los lacayos, protagonistas y patrocinadores verán cómo esta acción se revertirá con creces. Una cosa es la corrupción en Estados Unidos y otra, la corrupción fuera de ese país. Los “Chapines por Trump”, ávidos de la extrema derecha que ven comunistas en cada esquina, no saben leer entre líneas y guardar las espadas ideológicas en el momento en que lo irracional impera y, lo que es más preocupante, cuando el péndulo no está a su favor. El odio por los demócratas –más aún por el presidente electo Joe Biden–, les nubla la mente, les ciega de la misma manera que el fundamentalismo no deja espacio para el sentido común, el raciocinio y el tan importante discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto.

El paso de Trump por la Casa Blanca hace retroceder no solo a la reconocida democracia estadounidense sino al mundo. Pasado este episodio, la política bipartidista que por décadas les caracterizó retomará el camino, y volverán a ver al Triángulo Norte como un problema de seguridad nacional de rojos y azules. No serán muros físicos los que se construirán sino políticas de desarrollo social y económico que pondrán el combate en contra de la corrupción y la impunidad como el más importante de sus ejes, limpiando la mesa como ya había empezado la CICIG del comisionado Iván Velásquez. Mi vaticinio es que la CICIG hubiese sido más dócil que lo que se avecina. El único camino viable de los defensores de la corrupción y la impunidad para salir ilesos, será declarar “país no grato” a Estados Unidos… Una imposibilidad, ¡por supuesto!