¿Paternalismo de México?

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien a diferencia de otros mandatarios de la región, tuvo el tino de esperar a que el Consejo Electoral de los Estados Unidos certificara el 14 de diciembre pasado el triunfo electoral de Joseph Biden Jr. para dirigirle ese mismo día una carta de felicitación. En esta carta, que se hizo pública, además de destacar la importancia de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México en la colaboración, la amistad y el respeto a las soberanías, mencionó en la parte sustantiva el tema migratorio, más allá de limitarse a lo relacionado a México, incluyó con voz propia a Centroamérica. Los términos que utilizó fueron de la manera siguiente, “Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica”. “Considero que de esta manera nadie se verá obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia entre su gente y con su cultura, y así lograremos construir la solución definitiva a los flujos migratorios desde y a través de México hacia Estados Unidos”.

La importancia de lo expresado en esta primera comunicación escrita dio lugar a que el 19 de diciembre, el Presidente electo de los Estados Unidos sostuviera una conferencia telefónica con el Presidente de México sobre cómo abordar el tema migratorio regional y compartieron el deseo de enfrentar las razones de la migración en El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México. Esta interlocución privilegiada, que deja de momento al margen a los mandatarios del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, lleva a que México tenga en esta etapa un liderazgo en la discusión en materia migratoria frente a la nueva administración en los Estados Unidos. A la luz de ello, es necesario que los países centroamericanos, que por cierto se celebrará este año el bicentenario de la independencia de España, cuenten no solo con una diplomacia que promueva oportunamente los intereses legítimos de cada país sino una diplomacia que pueda conciliar una visión y una estrategia compartida frente a las iniciativas que se discutirán a partir de este año 2021 con los Estados Unidos y con México. El Presidente electo de los Estados Unidos tiene una gran experiencia en el tema migratorio regional. En su calidad de Vicepresidente de los Estados Unidos, 2009-2017, le correspondió promover la Alianza para la Prosperidad y conoce muy bien los desafíos internos de cada país centroamericano entre ellos está la gobernanza y en especial la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, lo que lo hace quizá más complejo en las circunstancias actuales es incluir en la discusión migratoria regional a México, que plantea como lo expresa la carta que el presidente López Obrador le envía al presidente electo, Joe Biden, la región del sureste mexicano junto a los países de Centroamérica. En este sentido, Guatemala, en particular, tiene grandes desafíos fronterizos, de accesibilidad de mercados, contrabando, integración turística aérea y terrestre, inversión en infraestructuras de conectividad y de energía transfronteriza y por supuesto temas de seguridad con México, que deberán en cierta forma abordarse como parte de una discusión de desarrollo regional con los Estados Unidos. Estas discusiones no han sido ni serán fáciles ni deberán percibirse que se desarrollen por parte de México desde una posición paternalista. Ahora bien, la efectividad de la Administración Biden en materia migratoria dependerá en buena medida de si el partido Demócrata logra ganar las elecciones a senadores por el estado de Georgia, que tendrán lugar este martes 5 de enero, con lo cual tendrían la mayoría en las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Si así fuera, el tema migratorio podría debatirse no solo de forma integral dentro de los Estados Unidos sino también hacerlo de forma comprensiva y efectiva en el ámbito regional. Por la importancia que se le estará dando al tema migratorio se esperaría que los Estados Unidos estaría convocando en el primer semestre del año a una Cumbre de mandatarios de la región, quizá de manera virtual, que requerirá para ello una diplomacia creativa y con alta capacidad negociadora.