A pocas horas de que termine el 2020 este año que el tiempo se detuvo, así es como se sintieron los días y los meses durante la pandemia en un año que fue dramático y memorable y nos dimos cuenta que la monotonía tiene la capacidad de deformar el tiempo y enredar nuestros recuerdos. El 13 de marzo la vida cambió, al pueblo de Guatemala con el primer caso reportado de coronavirus y los actos cotidianos como levantarnos, bañarnos, saludar e ir a trabajar se volvieron un peligro de muerte y la corrupción que hay en el país es íntima amiga de la muerte porque nos va dejando la hojarasca de niños desnutridos, centros de salud sin doctores, hospitales sin camas, escuelas sin luz, sin agua y sin maestros. Y nos damos cuenta lo que ya sabíamos que Guatemala es un país con hambre. Hambre en el obrero honrado que va colgado de un bus destartalado a la fábrica de cemento, a la fábrica de cerveza, a la maquila. Hay hambre en los de siempre, en el niño de la calle, en el anciano, en la madre soltera, en la vendedora de pasteles que va de calle en calle, en la enfermera del hospital público, en el doctor que atiende y no le han pagado su salario por un tecnicismo burocrático y mientras estamos distraídos por el COVID-19 suceden una serie de hechos que merecen atención. Antes que hiervan los tamales que se están cocinando. Con sigilo Giammattei y los diputados aprovechando el confinamiento hacen préstamos millonarios y los hospitales siguen sin medicinas y la gente pregunta dónde está el pisto y nadie sabe y pasan los meses lentos como viejos cansados. Llega noviembre y nos llueve sobre mojado, durante años compañías mineras rusas, españolas y canadienses en compadrazgo con políticos y empresarios han saqueado nuestros recursos naturales y nos han dejado vulnerables ante el cambio climático, tanto así que somos el país que ocupa el tercer lugar en América en vulnerabilidad ante los fenómenos naturales y los embates de la naturaleza no se hicieron esperar y las tormenta ‘Eta’ y ‘Iota’ desnudan nuestra realidad y en las imágenes que vimos en la televisión no eran rusos, ni españoles, ni canadienses que iban en la corriente rescatando sus gallinas, sus patos y sus chuchos, eran guatemaltecos de siempre, los más pobres, los olvidados por un sistema corrupto y nefasto.