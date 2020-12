La Noche Vieja siempre ha sido ocasión para la dualidad de sentimientos, para la nostalgia por las cosas buenas dejadas atrás e ilusión por lo incierto a lo que nos aproximamos. No es fecha familiar, como la Nochebuena, sino de fiesta, de desorden, de brindis bohemio, incluso de baile para quienes bailan, pero esta vez pienso que los sentimientos están más enredados, porque la memoria enfrenta un período que sería mejor olvidar, borrar los días de encierro, el Toque de Queda a las cuatro, la angustia de quienes fueron contagiados en las salas de ingreso de los hospitales, las cuarentenas a la espera, el horror de quienes perdieron a los suyos y esta noche contemplarán las sillas vacías, mientras comen las doce uvas a medianoche. El furor de la fiesta se sucederá aunque muchos sean precavidos, y no crean más al grito de “ya viene el lobo” que hemos venido escuchando desde septiembre, y que para enero y febrero vaticina una fuerte recaída, que no detiene a quienes planear lanzarse al vacío, porque es mejor morir viviendo que vivir muriendo.

La gráfica que muestra los casos semanales de contagio evidencia un pico inmenso en julio, al que se llegó exponencialmente, y luego una baja hasta alcanzar un nivel aplanado, como meseta, con una leve impresión de escalamiento en las últimas semanas. Lo curioso del caso es la meseta misma, porque si en lugar de apreciar estadísticamente los casos semana a semana, en trimestres reflejaría que la pandemia está presente pero bajo control, porque los casos están siendo atendidos gradualmente, quizá más en casa, a la espera de la llegada de la vacuna. El pánico de los días de encierro se redujo, pero el mal está presente, e igual actúa en actividad o encerrados si se toman las medidas de contención y se actúa rápido con el kit médico ante el primer síntoma. Es decir, está lloviendo, y no ha parado de llover. No hay que esperar un “pico”, necesariamente, porque lo estamos experimentando extendido gracias a las medidas de control, en una lucha contra el tiempo.

El despido de la Noche Vieja debe de ser con ánimo y prudencia, no hace falta exponerse, pero conociendo al chapín, así como ocurrió para Navidad, el cielo se verá iluminado de fuegos artificiales que impresionan, a pesar de ser un país herido económicamente, pero donde siempre hay quienes invierten en la ilusión de las luces, y desde la privacidad las familias despedirán este año infortunado, con la esperanza puesta en el retorno a la normalidad.

Hace un año, esta misma noche, tuve la sospecha de que algo negativo estaba por venir, y viendo el Volcán de Fuego temí un terremoto, pero nunca imaginé la pandemia que movió al planeta como en las películas de la guerra del espacio, por un virus. Esta vez la intuición me dice que todo mejorará, que saldrá la luz, y espero que se cumplan sus buenos deseos. Feliz Año Nuevo.