Hospitales sin doctores

Recibí a través del Internet un correo que me hizo reflexionar profundamente en el tema de este artículo, al hacer mención de la irresponsabilidad, inconsciencia, imprudencia y falta de sentido común, por no decir la deshumanización a la que ha llegado la población mundial al no importarle la vida de ellos mismos ni de los demás.

Lo anterior viene en relación a la relajación que se ha visto y que probablemente se verá en los días finales de este 2020 tan especial y de tanta trascendencia para el planeta entero, al referirnos por casi durante un año al COVID-19, a sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales, y recientemente a las vacunas que de alguna manera y de forma equivocada han interpretado como la cura completa y el permiso para regresar a la normalidad de antes.

¿Qué pasaría realmente si un día los hospitales amanecieran sin los llamados “héroes” anónimos, que siguen ofrendando sus vidas en aras de una vocación y una profesión santas y curadoras, entregadas al servicio de la humanidad, sin importar la propia vida y de sus familiares? Simple y sencillamente morirían los pacientes. No es posible que la juventud y los adultos jóvenes no se den cuenta del enorme riesgo que corren ellos y sus familiares mayores, padres y abuelos, con enfermedades sobreagregadas, como las ya conocidas de diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y broncopulmonares, inmunodeficiencia, cáncer, al faltar a las enormes reglas de bioseguridad como un cubrebocas o mascarillas bien utilizados y renovados, el distanciamiento social y el lavado de manos y aseo permanente, pero sobre todo, evitar las aglomeraciones si no son necesarias. En nombre de los médicos del mundo, pido un instante de reflexión para esa juventud que no se ha querido dar cuenta que el enemigo llamado COVID-19 y su variantes y mutaciones, está a la puerta, no encima ni debajo de ella sino enfrente de nosotros al abrirla y que piensen que cada acto de imprudencia o falta de criterio o aseo que lleven a cabo es un punto negativo para los adultos mayores que están llenando las consultas, emergencias y los intensivos de los hospitales de todo el mundo, sin importar si el país es desarrollado o atrasado. Y al mismo tiempo a los gobiernos y gobernantes de todos esos países incluido el nuestro, Guatemala, pedirles que no atrasen los salarios, los bonos extraordinarios, los seguros de vida para los médicos y sus familiares, ni mucho menos las vacunas y que no vayan a existir de nuevo “manos de mono” haciendo negocio con el sufrimiento ajeno.

Por favor, reflexionemos. Portémonos bien en estas “fiestas de fin de año”.