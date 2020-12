Armar un caso en contra de una persona para designarla públicamente como no elegible para ingresar al país, o incorporarla a una lista Magnitsky son procesos largos y burocráticos. Aunque en nuestro caso ni siquiera hay mucho que investigar. El Gobierno de Estados Unidos sabe a cabalidad cómo funcionan los Estados fallidos, y, más importante aún, quiénes son los responsables de ello. Sin embargo, hacer efectivo el retiro de una visa requiere más que el simple conocimiento de sus protagonistas. La noticia de que la Ley de Compromiso Mejorada para el Triángulo Norte pasó favorablemente en el Congreso estadounidense requiere la creación de una lista: “la lista Engel”, que incorporará a actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les negará la entrada a los Estados Unidos. Esta, al parecer un poco menos parsimoniosa, es el remedio rápido a un cáncer que se le salió de control al hoy muy incómodo vecino del norte. Con la administración del presidente Donald Trump, las “ratas” del Triángulo Norte salieron de su escondite y del anonimato, ya que con la aparente victoria en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), seguir operando en la impunidad se convertía en una realidad. Y cómo no pensar que se podrían salir con la suya, si quien les alentaba hoy se pone en evidencia con un comportamiento irracional y antidemocrático al haber sido derrotado en las urnas. Los “chapines por Trump” no son capaces de guardar sus espadas ideológicas y darse cuenta del caos que este causó en su propio país y en el mundo. Independientemente de que uno esté o no a favor del presidente electo Joe Biden y una agenda demócrata, la salida de Trump de la Casa Blanca nos permite retomar el camino, y la agenda bipartidista en contra de la corrupción y la impunidad para nuestras latitudes no será la excepción.

Ahora bien, la eficacia de esta lista dependerá de su puntería y de a quiénes y a qué sectores sea dirigida. A narcos sería irrisorio, ya que estos solo se aprovechan de un sistema fallido al tener, con creces, mucho más poder adquisitivo que otros; si el sistema funcionara en su contra, buscarían otras rutas para su negocio. Nuestros gobiernos prácticamente están a su servicio. El futuro del narco está en manos de otras agencias autónomas del Gobierno de Estados Unidos, que operan en la región desde hace décadas. Tampoco debiese de apuntar a los peones al frente del tablero, pues no son más que el resultado de un sistema corrupto –muchos de ellos no han conocido a Mickey Mouse, no tienen inversiones ni activos en el exterior, y, lo más seguro, tampoco visa americana. Esta lista debiese de incluir en primera instancia a todo aquel que haya fomentado el rompimiento del orden constitucional, el Estado de derecho o cometido cualquier acto antidemocrático. En términos de más fácil digestión, a quienes hacen posible que el corrupto opere en la impunidad. Esto apunta entonces a los jueces que no hacen cumplir la ley y a los congresistas que las confeccionan a favor de sus patrocinadores. A los corruptores, basta con incluir a un par de jugadores clave para que como dominó, los demás empiecen a encauzarse por el camino correcto. A los funcionarios corruptos, bastaría con crear el precedente con el gobierno de turno, para que futuros aspirantes lo piensen dos veces o para que por fin empecemos a ver que la meritocracia impere. Pero la clave está en quienes, como prostitutas, operan para el mejor postor.

Ante la elección de Cortes que se avecina en nuestro país, los destinados a crear esta lista y poner en evidencia a corruptos y sus actos antidemocráticos debiesen empezar por quienes flagrantemente han hecho caso omiso de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, dando el ejemplo y fomentando el rompimiento de nuestra Constitución. Empezar revisando cuentas en redes sociales, bastaría para llenar los espacios de una lista que promete ser extensa. Pero si de algo pueden estar seguros, es de que quien la elabore tiene un amplio conocimiento de “quién es quién”.