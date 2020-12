¿Estuardo Gálvez y el juez Moto, candidatos para la CC?

Uno de los organismos del Estado más corruptos y que hay que cambiarlo de raíz es el Organismo Judicial. Y que la Corte de Constitucionalidad, en algunos momentos de la historia reciente del país, si ha jugado su papel y cumplido con sus funciones para hacer cumplir la Carta Magna. No se puede decir lo mismo en el caso de la Corte Suprema de Justicia, especialmente la actual, que no entrega los cargos gracias a un organismo Legislativo, igualmente corrompido y que incumple sus funciones y no acata los fallos de la CC. Ante el fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía Orellana, se hizo necesario suplirlo. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ha convocado a la elección de su representante titular ante la CC. Las elecciones serán en primera vuelta, el 4 de enero próximo y la segunda vuelta, si fuera necesario el 11 de enero de 2021. Es para concluir el periodo para el que fuera elegido el magistrado Mejía Orellana, es decir, hasta abril de 2021. Se presentan como candidatos varios profesionales, entre ellos, Carlos Estuardo Gálvez Barrios y Mynor Moto. El impresentable exrector de la Usac, Gálvez Barrios carece de confianza, entre los universitarios bien informados. No ha aclarado las varias denuncias que en su contra formuló la CICIG por su paso en dos periodos al frente de la Rectoría, entre 2006 y 2014. A Gálvez Barrios, se le acusa de la compra fraudulenta de una finca en la zona 17, en la que supuestamente se construiría un Centro Universitario Metropolitano –CUM–. Esta compra supuestamente fraudulenta de un terreno en su mayoría inservible por 26 millones de quetzales, a precios naturalmente sobrevalorados. Además, de la fallida construcción de un edificio en Quetzaltenango, sin que se devolvieran de forma cabal y puntual los adelantos en dinero realizados y la pavimentación onerosa del periférico interno del campus central de la zona doce, capitalina, entre otros. Parece que doña Consuelo Porras no tiene prisa en investigar desde el MP lo concerniente a esta denuncia. Políticamente, a Gálvez Barrios se le vincula a nivel nacional con el Pacto de Corruptos, como vendedor de la Usac ante los mismos y aliado incondicional, de gobiernos como el de la UNE y de Pérez Molina, aliado de Jorge Mario ‘“Guilligan”’ García, para mantener a la AEU cooptada ante ese mismo Pactos de Corruptos. También se le vincula con Gustavo Alejos, preso actualmente. En torno al juez Mynor Moto, se puede decir que ha realizado resoluciones muy cuestionadas. Entre ellas, resolvió en agosto de 2017 cerrar el caso “Bufete de la Impunidad”, beneficiando a la jueza Martha Sierra de Stalling. En febrero de 2018 admitió un recurso del diputado Felipe Alejos, del partido Todos, que detuvo el avance del antejuicio que el MP presentó en el caso “Traficantes de Influencias”. En agosto de ese mismo año, clausuró provisionalmente el caso en contra de la diputada Mirza Arriaga, a quien el MP y la CICIG la acusaron de tráfico de influencias al presionar al entonces ministro de Desarrollo, para lograr plazas laborales. En enero de 2019 resolvió falta de mérito a favor del diputado Orlando Blanco, de la UNE, a quien el MP pretendía iniciar proceso penal por delitos electorales. Debían de ser investigados y no ser candidatos de nada.