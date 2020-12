El hombre que rompió todo, antes que nadie

Hablar sobre ‘Rompan todo’, el documental sobre la historia del rock latinoamericano que se estrenó este fin de año en Netflix, sería cosa de nunca acabar y, además, preferiría tener una opinión más serena, es decir menos alebrestada, sobre el asunto. Ya vendrá. Por el momento, solo lo tomo como pretexto para divagar sobre los orígenes de una propuesta sonora que, lo queramos o no, ha marcado la manera de acercarnos a la música popular al menos en los últimos 60 años. En qué hemos contribuido nosotros, desde la marginalidad y la periferia, al desarrollo de esta corriente cultural más allá de ser meros consumidores o imitadores de los productos que propone. Pues, es una pregunta demasiado difícil de responder, aunque no imposible. Conexiones, corrientes alternas, vasos comunicantes los hay desde los mismos orígenes, todo es cuestión de un mínimo de curiosidad para rastrearlos.

Así como los Beatles versionaban en Hamburgo, durante su etapa más ‘grunge’, el ‘Bésame mucho’ de Consuelito Velázquez, Gloria Ríos se apoderaba del ‘Hotel de los corazones rotos’ de Elvis y le impregnaba un saborcito chachachá. El rock and roll es eso, la historia de una serie de apropiaciones, la mayoría indebidas, de todo lo que sus creadores encontraban en el camino. Música bastarda, música mestiza, como todas las músicas con alma que se han producido por los siglos de los siglos. Ya Nietzsche nos hablaba de ello en ‘El nacimiento de la tragedia’.

Para el argentino Gustavo Santaolalla, algo así como el curador de ‘Rompan todo’, el origen del rock latinoamericano se encuentra en ‘La bamba’ rocanroleada por Ritchie Valens en 1958. Sin embargo, antes del malogrado Ricardo Valenzuela, existió Lalo Guerrero, quien también estuvo ahí antes que Elvis, como estuvieron Muddy Waters, John Lee Hooker o Howlin Wolf. Pero Guerrero, hijo de brasero y nacido en una ambigua frontera entre México y Estados Unidos, intuyó antes que nadie que el mestizaje radical era la música del futuro.

De la misma manera que su hijo putativo más célebre, Carlos Santana, Lalo Guerrero comenzó siendo mariachi y de ahí transitó por todos los ritmos peligrosos habidos y por haber. Inventó el corrido pachuco y el pachuco blues. Le otorgó una presencia cultural a los hijos y nietos de los primeros espaldas mojadas que cruzaron el río Bravo. En 1949, casi inventó el rock and roll, es decir, de haber sido blanco, gringo y de haber ostentado un ‘look’ más a lo Marlon Brando en ‘The Wild One’, posiblemente le hubieran adjudicado el invento. La rolita se llama ‘Mariguana Boogie’ y ahí encontramos quintaesenciada toda la búsqueda que el rock latinoamericano ha emprendido en sus momentos más genuinos e iluminados. Esa irreverencia lírica que deja en pañales a Frank Zappa, esa sucia mezcolanza sonora, esa burla a la autoridad, ese caló clandestino y fronterizo que grupos como La Maldita Vecindad y Café Tacuba quisieron patentar como propio, todo eso ya estaba ahí mucho antes de que productores como Santaolalla lo empacaran, y endulcoraran, para las audiencias masivas 50 años después. Si no me creen, corran en este momento a escuchar a Lalo en Spotify o en YouTube. Si lo olvidó ‘Rompan Todo’, no lo olviden ustedes, por favor.