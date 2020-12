Premio Jade Especial a Florentino Fernández

Como un homenaje a nuestro recién fallecido amigo y socio fundador de la UGAP (hoy Comunidad), les comparto las palabras que tuve el honor de dar al entregarle el Jade Especial.

Buenas noches

Este es un momento muy significativo para la A.G.P.G. (Asociación General de Publicistas de Guatemala), pues la entrega del JADE Especial tiene el propósito de hacer un reconocimiento público a personas que por su trayectoria profesional, ética, pero sobre todo por su calidad humana, han dado un aporte significativo a la industria publicitaria en nuestro país.

Como recordarán, el primer Jade Especial se le entregó a don Rodolfo Gutiérrez Machado, quien por años ha sido un símbolo en nuestro gremio.

El año pasado, le fue otorgado este Jade a Maco Chajón, por su gran aporte a toda la industria, a través de su trabajo y calidad humana.

La lista de personas con estas características se va reduciendo cada año, pues es indispensable que este premio sea otorgado a verdaderas personalidades, que hayan sido consistentes a través del tiempo en su labor profesional y personal, y no por el hecho de haber tenido un acierto o un buen gesto, sino que su trayectoria se haya mantenido en bien de esta industria.

Se me pidió que procurara mantener la expectación, a manera de que sea toda una sorpresa al mencionar a la persona escogida este año, pero creo que será difícil, pues son muy pocas las personas con una trayectoria así.

En lo personal, tengo el privilegio de haber trabajado con esta persona, quien me dio muchos consejos que he tratado de recordar y aplicar, no sólo en mi trabajo, sino que también en mi vida personal.

En una ocasión, cuando yo me iniciaba en este querido oficio, me comentó que más que técnicas, la publicidad y en general la comunicación, requieren toneladas de sentido común, tanto para entender a quien nos queremos comunicar, como para evaluar y crear una buena campaña.

En un momento en el que estábamos a punto de perder una cuenta, me dijo en el tono sereno que lo caracteriza: “Estuardo, no importa cómo entres a un lugar, hasta puedes arrastrarte, lo más importante es salir por la puerta grande”.

Y así como estos consejos y enseñanzas, tuve la suerte de escuchar muchos otros.

Su tono cordial y su seguridad al comunicarse, hacen de esta persona alguien muy especial que infunde mucho respeto.

Sus amplios conocimientos no se los ha quedado para sí mismo, pues además de haber formado muchas personas desde su empresa, ha sido instructor por muchos años.

Su lucha por unir a nuestro gremio ha sido titánica; fue directivo y presidente de esta Asociación; posteriormente tomó las riendas de la entonces llamada A.G.A.P. (Asociación Guatemalteca de Agencias de Publicidad) y su clara visión de futuro rescató esa asociación, transformándola en lo que hoy es UGAP, basado en el principio de unión, y de la cual fue presidente por muchos años, ya que nadie más en ese entonces, quiso tomar la responsabilidad.

Fundó su empresa hace 27 años, y durante todo ese tiempo se ha mantenido como una de las agencias más reconocidas y premiadas en el país, por la cual, se han formado muchísimos profesionales de la publicidad.

Sin más preámbulos, es un honor para la Asociación General de Publicistas de Guatemala, entregar este Jade Especial al Sr. Florentino Fernández.

Floro, por favor…

Nota de crónica

León Aguilera Radford, Revista Crónica, 25 de abril de 1997. Guatemala.

“Más de 900 personas presenciaron parte de la entrega de los Premios Jade 96, que la Asociación General de Publicistas de Guatemala realiza anualmente para los mejores comerciales del año. (…)

El momento cumbre llegó de la mano del Jade Especial, concedido a Florentino Fernández de la empresa Publicentro en reconocimiento a su destacada carrera, de toda la vida, dentro del mundo de la publicidad”.

