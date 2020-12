No hay felices fiestas para las niñas de Guatemala

El 18 de diciembre de 2020, en la Aldea Patzam, de Santa María Chiquimula, en Totonicapán, vecinos encontraron el cuerpo de Ana López Chacaj, de 37 años de edad, junto al de su sobrina Betzayda López Cac, de 7 años. Ambas habían salido a recolectar leña cuando fueron asesinadas.

Ese mismo día, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, la familia de Irma Misleidy Elizabeth Menéndez Hernández, de 13 años, la reportó como desaparecida. Irma fue a la tienda y nunca volvió. El 19 por la mañana su cuerpo fue encontrado golpeado y con señales de violencia sexual.

El 24 de diciembre, la Policía Nacional Civil anunció que había encontrado sin vida a la futbolista de 17 años, Sharon Santa Cruz, desaparecida desde el 20 de diciembre luego de un partido de fútbol en el estadio Cementos Progreso en la Ciudad Capital. La joven fue localizada en Río Dulce, Izabal, aún con su uniforme y con indicios de haber sido drogada. El 26 de diciembre, un hombre de 32 años fue arrestado en Puerto Barrios, luego de que su pareja lo sorprendió violando a su hijastra de 8 años.

Las siguientes son niñas con alerta Alba-Keneth activas en los días de Navidad, para ellas no hubo felices fiestas.

23 de diciembre 2020

-Evelin Yasmin Domínguez Chacón, no indican edad. Desapareció en la Ciudad de Guatemala.

24 de diciembre 2020

-Elda Asucely Aguilar López, de 17 años. Desapareció en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

-Jenifer Carolina Itzep Méndez, de 9 años. Desapareció en la colonia Belén, zona 7 de Mixco, Guatemala.

-Thania Pamela Chávez, de 17 años. Desapareció en la zona 5, ciudad de Guatemala.

-Carla Yulisa Chávez Martínez de 13 años. Desapareció en San Pedro Ayampuc, Guatemala.

-Ángela Zulema Rivas Hernández, de 17 años. Desapareció en la colonia El Mitch, Puerto Barrios, Izabal.

-Elizabeth Nohemí Guzmán Rodríguez, de 14 años. Desapareció en la zona 2, Guatemala.

-Génesis Alessandra Isabel Guerra Villeda, de 3 años. Desapareció en Aldea Filo Toltec, Los Amates, Izabal.

25 de diciembre 2020

-Aracely Magleny García Martínez, de 16 años. Desapareció en El Paraíso, zona 1, Quetzaltenango.

-Sara Noemí Pérez Ramírez, de 16 años. Desapareció en la colonia El Edén, Amatitlán, Guatemala.

-Melany Jazmín Pérez García, de 15 años. Desapareció en la colonia Virginia, Puerto Barrios, Izabal.

26 diciembre 2020

-Karen Mishel Cruz Rivas, de 12 años. Desapareció en villa de Tactic, Tactic, Alta Verapaz.

-Jennifer Siomara Guzmán Pérez, de 14 años. Desapareció en Mazatenango, Suchitepéquez.

En Guatemala las niñas no pueden salir al bosque, no pueden ir a la tienda, no pueden hacer deporte y tampoco pueden quedarse en casa. En ningún lugar están seguras.