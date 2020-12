Conservadores, Liberales y Hombres Masa “On Line”

Hoy en el mundo hay un gran esfuerzo por deconstruir todos los valores culturales tradicionales de la civilización occidental, que es esencialmente Judeo-Cristiana. Hoy los jóvenes, particularmente de las capas medias y medias altas, según yo pertenecientes a lo que son los “milénials”, gente joven urbana que se han convertido en la generación “on line”, en la que también hay gente que estudia “on line”, trabaja “on line” se comunica con sus seres queridos “on line”; la generación de las redes sociales y que ahora la pandemia potenció como nunca nadie lo pensó. Aquí aparecen los “ni-nis”, que ni estudian ni trabajan. Son los que José Ortega y Gasset, hace ya casi un siglo, llamó sociedad masificada, gente que no se siente parte de una civilización, son gente masa a la que dominan las redes sociales y lo que la televisión y lo “influencers” ponen de moda, y que puede ir desde el “Che” Guevara hasta las Kardashians.

Afortunadamente hay “milenials”, que también son “on line”, que si han estudiado y entendido, son los brillantes y la esperanza del futuro. Aceptan que se puede ser liberal, conservador, de derecha o de izquierda y que lo uno no riñe con lo otro. Desgraciadamente la mayoría son los que no han estudiado o habiéndolo hecho no entendieron nada, no aceptan más que se es liberal o se es conservador, de derecha o izquierda. Los de izquierda “on line”, según ellos en su tremenda equivocación, deben ser ecologistas, ir en contra de las multinacionales, los empresarios y deben identificarse con una rebeldía “hippoide”. Ellos son “hippies light”, que apoyan la agenda LGTB o el orgullo gay, son “masa” que no se saben o no se sienten parte de una civilización. Ellos son los que están en contra de todo lo que han sido y creído sus padres, sus abuelos, su familia, la religión, la patria, el respeto a las buenas costumbres, etcétera. Estos son hombres masificados desconectados de la realidad que no reconocen que para disfrutar de la libertad, la igualdad, la democracia, el derecho, el conocimiento que va desde la televisión, las computadoras y los celulares inteligentes han habido generaciones que trabajaron y pusieron su talento para lograr todo esto que no se da en los árboles, y que es producto de nuestra civilización. Esa que ellos tanto desprecian.

Hay hombres masa, de derecha los menos, y de izquierda la gran mayoría, que quieren destruir todo lo que no se identifique con ellos. Todos ellos se siente genios, todo lo saben y todo lo pueden, se creen originales en su rebeldía apoyan la anarquía y odian el orden, las leyes y la sociedad. Se sienten ajenos a esa sociedad. Para estos hombres masa del Siglo XXI, los derechistas o los conservadores, son los que quieren conservar lo heredado de sus padres, de su civilización, ellos son para los hombres masa: fascistas, racistas, homófonos, violadores, imperialistas, explotadores.

Pido a los dioses que iluminen a las actuales generaciones para que entiendan que hay una civilización que debemos ayudar a conservar.

Para todos mis lectores deseo hayan pasado una feliz Navidad.

P.S. Mando mis saludos a todos los ancianos injustamente arrestados en el Hospital Militar.