Brexit: trato hecho

En las vísperas de Navidad, el Reino Unido (RU) y la Unión Europea (UE) lograron evitar lo que parecía ser un Brexit sin acuerdo que le impondría nuevas y más altas tarifas arancelarias a los productos que el RU importe y exporte a la UE mientras que muchas empresas europeas de igual forma sufrirían los costos de haber trasladado sus sedes legales al distrito financiero de Londres conocido simplemente como The City. Una salida sin acuerdo hubiese sido el producto de las dos grandes posturas que han caracterizado este proceso. Por un lado las posturas erráticas e inciertas del partido conservador inglés que le costó el cargo a dos primeros ministros y que encontró consuelo en Boris Johnson que ha demostrado que en no solo en Latinoamérica cualquiera puede llegar a ocupar el máximo cargo en la administración pública. Por otro lado, la postura de Ursula von der Leyen, al igual que la de su predecesor Jean – Claude Juncker fue un reflejo del aspecto más odioso que no solo los anti UE consideran sino muchos ciudadanos otros ciudadanos de los países miembros consideran y es la arrogancia de los burócratas de Bruselas, su principal capital institucional, quienes consideran que no hay problema que ellos no puedan solucionar a pesar de que llevan varios años barriendo estos bajo la alfombra.

En estos tiempos de incertidumbre debido a la pandemia mundial, el cambio de mando en los Estados Unidos y aún sin poder conocer los detalles exactos del acuerdo que ayer lograron las partes es obvio que solo el tiempo dirá que tan bueno o no es este acuerdo, pero habiendo seguido desde su inicio, con el referéndum de junio del 2016, este proceso un escenario para cada una de las partes, recordando que el mayor problema del Brexit fue un error político que fue manejado por los mismos que cometieron dicho error, que fueron políticos preocupados por un cargo y no por profesionales más interesados en el bienestar de la población.

En el corto plazo, el RU tendrá problemas de carácter económico, aunque estos no serán exclusivos de su salida de la UE puesto que la crisis económica generada por el COVID-19 también afectará. Las voces críticas sobre como se manejó el acuerdo no faltaran de diferentes sectores como los estudiantes, los pescadores y muchos trabajadores de clase obrera que verán que se darán cuenta más temprano que tarde, que las promesas de mejores empleos, beneficios y pensiones eran solo promesas. Pero el principal problema será superar la crisis de los partidos políticos en donde la frágil reserva moral la mantienen los conservadores después de la debacle que fue el liderazgo de Jeremy Corbyn al frente del partido laborista. Pero en el largo plazo, creo que el Reino Unido no tendrá problema, como siempre lo ha hecho para adaptarse a los cambios y beneficiarse de los mismos.

Lo mismo no aplica para la UE que, al igual que la mayoría de instancias multilaterales en el mundo debe reformarse y retomar el camino que la convirtió en el bloque económico con mayor poder adquisitivo en el mundo. Dicha reforma pasa por desentrampar la quimera de burócratas mediocres que rebalsan las instituciones europeas cuya mediocridad está garantizada en un sueldo que no corre el riesgo de la elección popular. El divorcio de la UE con los ciudadanos de sus Estados miembros puede ser grave si otros países ven con buenos ojos el camino que el RU ha tomado y los resultados del mismo.

