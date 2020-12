Tengamos cuidado con una Asamblea Nacional Constituyente

En las últimas semanas, luego de las protestas ciudadanas contra la corrupción del Gobierno de Alejandro Giammattei y del Congreso de la República, entre las demandas ciudadanas, además del cierre del Centro de Gobierno y de las renuncias de diputados y del propio Presidente, se ha mencionado la posibilidad de buscar una Asamblea Nacional Constituyente. La idea en sí no es mala, y si queremos tener un Estado totalmente renovado quizá será la mejor vía. Pero no olvidemos algo también: en las actuales circunstancias, con esa gavilla de rufianes en la política nacional en todos los niveles, una Asamblea Nacional Constituyente es un gran riesgo. La ANC tendría la capacidad de renovar todo el Estado, todas las instituciones, de reformularlas por completo. Pero con los políticos de estos últimos años y de ahora, también podría haber un total retroceso y que nos quiten todos nuestros derechos, quizá habría una Constitución Política de la República muy parecida a la del año 1965, que impuso muchas restricciones a la ciudadanía y que fue la base de los gobiernos militares autoritarios y represivos de los años setenta y ochenta, solo que ahora, con el añadido de narcotraficantes, criminales organizados y otros. Y tampoco tenemos que darles a esos delincuentes la llave para terminar de destruir lo que nos queda como República. Una Asamblea Nacional Constituyente sería buena idea, pero es mejor madurarla y esperar a un mejor momento para realizarla, quizá 2030 o 2035. Ahora sería un suicidio para nosotros con tanto delincuente en la política e incluso profesionales que se han puesto al servicio de ellos. Ahora y en los próximos años no es conveniente una Asamblea Nacional Constituyente.