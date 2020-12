Para nutrir nuestro optimismo

El presente año ha sido extremadamente difícil para la mayoría de los habitantes de este planeta. La pandemia que ha matado a más de un millón y medio de seres humanos ha generado también una extraordinaria disrupción de la vida cotidiana de los siete mil quinientos millones que aún vivimos.

Casi todos los gobiernos del mundo implantaron extraordinarias medidas para tratar de disminuir los contagios. Sin embargo, no obstante, el coronavirus se propagó rápidamente y está cobrando un precio inaceptable. Parecería que tres de los cuatro “jinetes del apocalipsis” están recorriendo el planeta. Afortunadamente tenemos los medios para derrotar a esos “jinetes” como resultado del creciente conocimiento de la realidad que la ciencia y la tecnología nos proporcionan. En poco menos de un año, se ha logrado crear y producir una vacuna segura y eficaz contra el COVID-19 que se está comenzando a aplicar masivamente. Hay razones para ser optimistas.

El increíble crecimiento del conocimiento de la realidad en que vivimos es resultado de la invención del método científico y el desarrollo de la ciencia y las tecnologías. En tan solo dieciséis generaciones humanas, el cúmulo de información disponible a la humanidad ha crecido exponencialmente. Y no es solamente la cantidad de información utilizable sino la capacidad de procesarla y aprovecharla para nuestro beneficio lo que es verdaderamente increíble y maravilloso.

Uno de los principales creadores de nuestro avance tecnológico actual es Ray Kurzweil, un inventor y futurista estadounidense. Está involucrado en campos como el reconocimiento óptico de caracteres, síntesis de texto a voz y tecnología de reconocimiento de voz. Ha escrito libros sobre la inteligencia artificial, el transhumanismo, la singularidad tecnológica. Kurzweil es parte del movimiento futurista. Mantiene una perspectiva extraordinariamente optimista sobre las tecnologías de extensión de la vida, la nanotecnología, la robótica y la biotecnología. Desde 2012 trabaja para Google en donde es director de ingeniería.

Kurzweil ha escrito siete libros, cinco de los cuales han sido ‘best sellers’ nacionales. ‘La edad de las máquinas espirituales’ se ha traducido a nueve idiomas y fue el libro de ciencia más vendido por Amazon. El libro de Kurzweil, ‘La singularidad está cerca’ fue un éxito de ventas tanto en ciencia como en filosofía. En su libro, ‘Cómo crear una mente’ del 2012, Ray Kurzweil escribe: “Los cosmólogos discuten sobre si el mundo terminará en fuego, el gran apretón, o en hielo por la muerte de las estrellas y la expansión eterna, pero estas tesis no tienen en cuenta el poder de la inteligencia humana, como si su aparición aquí fuera solo un espectáculo secundario de la gran mecánica celeste que gobierna el universo. ¿Cuánto tiempo nos llevará difundir nuestra inteligencia en su forma no biológica (IA), por todo el universo? Si trascendiéramos la velocidad de la luz, podría lograrse en unos cuantos siglos. De lo contrario, probablemente tardará mucho más. En cualquier escenario, despertar al universo y luego decidir inteligentemente su destino infundiéndolo con nuestra inteligencia humana en su forma no biológica, es nuestro destino”.