Carta a Fiscal General

Señora Fiscal General Doctora Consuelo Porras, el puesto que usted tiene asignado es muy importante para nuestro país. Con seriedad quisiera hacerle unos recordatorios: Estar vigilante debe ser no solo de palabras, sino ejecutar y obtener resultados. Se debe cerrar el círculo, hay cosas pendientes que se dieron en el antigobierno de Jimmy Morales y no se ven avances, mucho menos resultados finales. Los resultados de investigaciones contra la ex ministra de Relaciones Exteriores y del ex ministro de Gobernación todavía nos los debe. Investigar y presentar resultados de ataques de la PNC a la manifestación pacífica del 21 de noviembre. La percepción que se tiene en la quema de una parte del Congreso, es que el mismo gobierno a través de Gobernación y la junta Directiva del Congreso, organizaron este acto vandálico e hicieron el fuego, con el fin de justificar el ataque a la población pacífica. Que el MP realice las investigaciones necesarias y llegue a los resultados finales. Siempre se debe cerrar el círculo de las investigaciones señora fiscal. Además se debe revisar o analizar la hoja de vida del señor Gendry Reyes ya que de lo que se habla y se sabe es que es una persona nada confiable para el puesto de Ministro de Gobernación. Si el señor Presidente fuera inteligente se haría rodear de personas más inteligentes y honestas en los Ministerios. Las fiscales anteriores del MP Claudia Paz y Thelma Aldana le dieron brillo al MP y nos dieron esperanza de una Guatemala mejor. Señora Fiscal, usted aún está a tiempo de dejar un legado a su paso por el MP. Seguro que el pueblo entero se lo agradecerá.