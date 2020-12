¡Ojo! con las donaciones

Alienta que el embajador de Estados Unidos haya expresado que su embajada se encargará de que las colaboraciones, del país que representa, “lleguen directamente a los más necesitados”. Se entiende que no siempre a las instituciones intermediarias. Por fin, alguien dio en la clave de cómo hacer llegar a los miles con hambre y sin techo lo que necesita hoy y no mañana. Entiende las urgentes necesidades que están pasando miles de seres humanos hora tras hora de desolación. Es un ejemplo que la comunidad diplomática y de organismos internacionales pueden seguir, si se lo proponen, puesto que regalar es un gesto espontáneo y solidario con el pueblo de Guatemala y no con las autoridades que la representan en los gobiernos de turno.

Especialmente, marcarle un alto a los políticos que creen que llegar al poder significa disponer de lo ajeno. Ambiciosos que no siempre actúan con honestidad y trastocan el destino de la solidaridad de otros países con la gente que más carece y que más sufre. El caso más ejemplar, pero no el único, fue el destino que le dio el expresidente Portillo a una donación, de más de US$100 mil. Solamente fue el pico de un ‘iceberg’ y a nadie más se le investigó.

Procurar que las ayudas y los beneficios lleguen directamente a los miles que tienen hambre y carecen de cobijo debiera ser la condición indiscutible. Para reafirmarse, en esas decisiones, habría que comenzar por hacer una visita a las bodegas de la Conred y darse cuenta si están vacías porque fluyen las entregas, o si están retumbando de piso a techo con insumos “para entregarle a los necesitados, oportunamente”.

Eso de diluir las donaciones o ayudas, de otros países, es ya un mecanismo normalizado, o lo mismo que la representación de un Teatro de lo Absurdo que debiera servir para valorar altamente lo que otros países sacrifican de su presupuesto para que se ayude a los pueblos más necesitados. Más hoy, que ya el Congreso aprobó el Artículo nuevo que modifica al 53 y 53 –bis– de la Ley Orgánica del Presupuesto y le da mano libre a las redes de saqueadores que manejan y manejarán con plena autorización las donaciones, y los recursos donados por la Cooperación Externa Reembolsables y no Reembolsables. No le darán cuentas a cualquier institución fiscalizadora.

Un caso más para darnos cuenta cómo la mayoría de políticos que deciden por los guatemaltecos se decantan por emitir leyes oscuras que beneficiarán los intereses particulares y no a los miles de habitantes que hoy sufren en los departamentos declarados en Estado de Calamidad, que realmente es la prosperidad para unos pocos.