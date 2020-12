Lecciones aprendidas y una transformación digital acelerada en la era COVID-19

Estamos viviendo una de las épocas más difíciles, seguramente no de la historia de la humanidad, pero sí de la vida de muchos de nosotros hasta ahora. Esta pandemia ha afectado tanto a personas como a negocios en todo el mundo. Al igual que como sucede con la salud de las personas, los negocios que estaban más sanos y mejor preparados han podido sobrellevar de mejor manera esta situación, que aún está lejos de terminar.

La espera de la vacuna continúa y también un periodo largo de recuperación económica. Algunos analistas en Guatemala hablan de una recuperación de la gran mayoría de sectores hacia el segundo trimestre del 2021, mientras otros seguirán afectados hasta finales del mismo año.

Seguramente hemos leído acerca de lo que ha pasado en términos de negocios. En lo personal, me ha llamado mucho la atención varias cosas, como por ejemplo un estudio de Bank of America (BofA) donde se muestra cómo los distintos ecosistemas ambientales, sociales y gobierno corporativo (ESG por sus siglas en ingles), tecnología, consumidores, gobierno y geopolítica están muy interrelacionados y cómo el impacto en uno de estos afecta a los otros en menor o mayor medida. En este caso, el impacto fue mayor en los ámbitos de salud y medio ambiente, pero también se han visto repercusiones en todos los demás ámbitos, incluso en temas políticos donde el manejo de esta emergencia ha sido tema central en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América.

Ahora bien, con relación a la tecnología, podemos decir que la transformación digital, se ha acelerado como consecuencia del confinamiento al que fuimos sometidos. En una encuesta realizada por Fortune 500 a los CEOs de las empresas más grandes de EE. UU., muestra que el 75% tuvo que acelerar la transformación digital en su empresa. En un comentario, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, lo resume así: “2 meses de confinamiento han significado 2 años de transformación digital”.

En esta misma encuesta hay una pregunta clave que se realizó a los CEOs y que comparto: ¿Qué fue lo más importante que le enseñó esta crisis? Y las respuestas que rescato son: “una empresa no puede hacer esperar una transformación que sabe que necesita”, “trabajar desde casa funciona”, “el significado de la palabra esencial”; y mi favorita “el liderazgo y los valores son importantes siempre, pero especialmente en una crisis”. Me gusta esta última porque hace referencia a un tema importante en cualquier transformación y es lo referente a la cultura organizacional. Y es que bien decía Peter Drucker “La cultura se come a la estrategia en el desayuno”.

A pesar de todo lo que está pasando, hay empresas que aún no caen en cuenta que la transformación digital es algo que se debe iniciar ya. Esto no es cuestión de moda, es cuestión de sobrevivencia empresarial. Y por qué digo esto, pues en mi experiencia antes del año 2000 los cambios o adelantos tecnológicos disruptivos que podían cambiar “hábitos de consumo”, “formas de comprar, vender y/o producir”, sucedían cada 10 o 15 años. Después del 2000, estos cambios empezaron a pasar cada 5 a 7 años y lo que seguiremos viendo de ahora en adelante serán cambios disruptivos cada 3 años. Estoy hablando de inteligencia artificial, marketing digital, impresión 3D, etc. Cambios que nos pueden ayudar a ser más eficientes, a vender más, pero también son cambios que abren las puertas a nuevos competidores o formas de competir. Además, hay que tomar en cuenta que en esta época post-COVID ya los millenials empiezan a perder relevancia y empiezan a surgir los centenials (Generación Z), con distintos comportamientos a todas las generaciones anteriores. Con todo esto, “el llamado no es a preocuparnos sino a ocuparnos” de hacer los cambios que debemos realizar para preparar nuestras empresas para lo que se ve venir en este mundo más digital.

Los tres pilares de una transformación digital

Una de las primeras preguntas que nos hacemos al ver todo lo que sucede con las nuevas tecnologías, ciberseguridad, inteligencia artificial, etc., es ¿por dónde empiezo? En mi opinión solo hay 3 palancas que están a nuestro alcance para mover el barco en la dirección correcta y esto tiene que ver con: personas, procesos y herramientas.

Por personas me refiero a todo lo relacionado a cultura y competencias (el re-skilling es clave para todo lo que se viene). Y aunque esto es material para otro artículo lo invito a leer en World Economic Forum sus predicciones al respecto de la “emergencia de re-skilling” para los siguientes 3 años. Les anticipo algo que me impactó y es que se estima que para el 2023-2025 el 42% de los “core skills” van a cambiar. En palabras coloquiales sería más fácil decir que cerca de la mitad de las tareas y/o funciones que hacemos hoy dentro de las empresas tendrá una forma distinta de realizarse.

Cuando hablo de procesos, me refiero a repensar y revisitar todos nuestros procesos de la cadena de valor bajo la lupa del nuevo consumidor y sus nuevos hábitos (más digital para todo). ¿Son estos procesos adecuados para este nuevo ambiente? ¿Tengo a alguien en la organización que me ayude a realizar esto? ¿Tengo ya un departamento de Transformación Digital? ¿Estoy realmente pensando en el cliente cuando diseño mis procesos? Son muchas las empresas que se dicen “Customer Centric” y muy pocas las que comienzan su transformación digital pensando y analizado la experiencia del cliente con sus servicios y/o productos (metodología del “Customer Journey”).

Por último, están las herramientas. ¿Qué estoy usando para atender a nuestros clientes, para llegar a ellos de mejor forma y vender más? ¿Qué estoy aplicando en producción en esta época del internet de las cosas (IoT)? Las herramientas de hoy no solo son hardware, sobre todo son software como big data, analytics, etc. ¿Estoy usando soluciones en la nube? Por ahora, esta es la mejor forma de afrontar los cambios tan acelerados que se vienen para evitar gastos relacionados con obsolescencia tecnológica.

Hoy es momento de reflexionar, ¿será que solo estoy colocando parches o “curitas” para resistir esta emergencia o será mejor hacer un cambio de fondo en la organización, para afrontar el futuro digital? Los cambios o la aceleración digital ocasionada por la COVID-19 no termina el día que llegue la vacuna, estos cambios llegaron para quedarse y transformar la forma de hacer negocios.

Termino entonces con una frase de Winston Churchill: “Nunca desperdicies una buena crisis”.