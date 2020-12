Propósito de año nuevo

Hay algo casi romántico en terminar el año y empezar uno nuevo. Siempre vemos al año nuevo como una oportunidad, un lienzo en blanco para comenzar de cero. Caemos en un especie de ejercicio de “borrón y cuenta nueva”, tratando de hacer y deshacer todo lo que llevamos décadas prometiéndonos a nosotros mismos que haremos. Normalmente nos decimos cosas al estilo de “este año sí empiezo al gimnasio”, “este año sí voy a leer los libros que tengo pendientes”, “este año dejo de fumar” y así la lista sigue. Tratamos de ser mejores personas en el año nuevo y parece ser que en este 2021, no seremos solo nosotros.

El viernes pasado el presidente y vicepresidente salieron a dar un mensaje a la nación, después de semanas de pugnas internas, pareciera que llegaron a una especie de tregua. Le dieron la cara a la ciudadanía que exige sus cabezas, pero decidieron prometerle otras cosas. Entre ellas: cierre del Centro de Gobierno y “renuncia” de todos los ministros, efectivo después del 31 de diciembre. Por otra parte, el 8 de diciembre presentó su renuncia Edwin Asturias y se informó la disolución de la COPRECOVID, también a partir del 31 de diciembre. Así, esta dejará de existir a partir del 1 de enero 2021 como ente presidencial y se integrará al Ministerio de Salud y Asistencia Social como un ente consultivo.

El gobierno entonces, tiene varios propósitos de año nuevo en su lista y quiere que veamos que tratará de cambiar. Sin embargo, no es eliminar los vicios que lo aquejan desde siempre, sino variaciones pequeñas en su estructura. No me alcanzan las palabras para enumerar la cantidad de veces que gobiernos pasados han cambiado de ministros. Ni siquiera hay que ir tan lejos, veamos a Gendri Reyes, quien no lleva ni dos meses en el cargo.

Así, mover piezas en el tablero es únicamente cambiarle la fachada al problema. El gobierno parece que no quiere entender que el primero de enero no hay tal cosa como lienzo en blanco para empezar otra vez. El presupuesto ya pasó, Centro de Gobierno ya pasó, pero la ciudadanía pide ahora renuncia de la Junta Directiva del Congreso, Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y, algunos sectores piden incluso, una Asamblea Plurinacional Constituyente.

El primero de enero seguiremos viendo hospitales llenos y rebosando de casos de COVID-19, seguiremos viendo noticias de casos de desnutrición, seguiremos viendo fotos de comunidades colapsas e inundadas. Seguiremos viendo descontento, pero ahora canalizado hacia nuevas caras que representan el mismo sistema podrido de siempre. No hay que olvidar tampoco que el presidente no lleva ni un año en el poder y ante tanto desgaste político del 2020, difícilmente su imagen se recuperará ante la ciudadanía que lo eligió. El presidente tiene un propósito para el 2021 y es recuperar un status quo que le permita terminar el período presidencial que tanto le costó conseguir. Pero, a lo Augusto Monterroso, pasará año nuevo y cuando despierte, la crisis seguirá allí.