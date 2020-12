Un enemigo invisible es temible

Es innegable, el coronavirus, ese enemigo invisible y temible, provoca preocupación y malestar emocional en la población de cualquier país. El miedo es una emoción desagradable, pero muy saludable, necesaria. También es una emoción adaptativa, porque nos podemos ir adaptando al mismo, como ya se está haciendo en Guatemala. Está comprobado que minimizarlo o tomarlo a la ligera puede ser mortal. Un ejemplo impactante es el de Estados Unidos, país que ya se aproxima a los 300 mil muertos por la pandemia y en el que todo apunta a que esa cifra seguirá aumentando. El COVID-19 fue minimizado por el presidente Trump. Me imagino que tan solo unas palabras de este gobernante (cuatro palabras) eran suficientes para hacer estragos entre millones de sus conciudadanos y ahora serán recordadas con amargura y dolor por muchos que tuvieron una muerte en su familia: ‘it’s only a flu’. Lo podríamos traducir como “es solo un catarrito, una gripe común”. También les aseguró el Presidente: “Pronto se irá. Como de milagro, un día desaparecerá”. Y eso que el propio Trump le acababa de advertir al periodista del Watergate Bob Woodward, en enero, que la nueva pandemia era “cosa seria”, algo mortífero, transmisible por el aire y que afectaba por igual a viejos y a jóvenes. Con el paso de los meses, en año electoral, la pandemia cobró fuerza y pasó a ser el tema central. Trump salió derrotado y, sin duda, el equivocado y descuidado manejo que hizo del virus tuvo que haber influido en su derrota. Y mucho del voto a favor del candidato demócrata fue voto anti-Trump. La actitud de Mr. Trump la justificó diciendo que fue para evitar que la gente tuviera miedo. Pero falló en sus cálculos, porque un enemigo invisible como el coronavirus sí que es un enemigo temible. Y al buscar que, despreciándolo, minimizándole y no teniéndole miedo su país mostrara fortaleza, Trump solo lo debilitó, no solo enlutando a tantas familias de sus gobernados, sino generando como consecuencia un desempleo y empobrecimiento sin precedentes desde la gran depresión de 1929.