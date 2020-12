Se termina el Centro de Gobierno; capricho del presidente Alejandro Giammattei que dejó inoperante al vicepresidente Guillermo Castillo. Este capricho fue una falta de respeto para todos y cada uno de los guatemaltecos a quienes se les impuso no solo un funcionario público carente de méritos para ejercer dicho cargo, sino en un puesto inventado. De esta maniobra, aún hay mucho que explicar y lo mínimo que esperan los guatemaltecos es una investigación exhaustiva y una rendición de cuentas de esta entidad y sus operadores.

Al parecer la Plaza aún palpita, haciendo retroceder al Ejecutivo con el proyecto de Presupuesto Nacional 2021. Este fue la chispa que hizo explotar a varios sectores de la sociedad que se dieron cita en la Plaza, haciendo un llamado al Presidente con demandas puntuales; entre estas no aprobar el Presupuesto que el Congreso de la República trasnochando había impuesto y aprobado de manera poco ortodoxa. El fondo es tan importante como la forma, y de esta última las recientes Juntas Directivas del Congreso han adoptado una forma de aprobar leyes de manera abusiva y autoritaria. El cinismo de este órgano del Estado les desborda y hace que desde el hartazgo la ciudadanía afine su puntería y se enfoque en refundarlo. Es en este en el que radica gran parte de las causas del porque los guatemaltecos estamos como estamos.

Así como si nada, salen en conferencia de prensa el binomio presidencial, suponiendo una relación que de hecho ha sido inexistente desde el inicio de su gestión. ¿Será que ahora sí? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los acuerdos, los motivos y los catalizadores de esta nueva postura? Al presidente Giammattei le pusieron freno. Una serie de desaciertos lo llevó al borde del abismo y tuvo que retroceder; al menos hasta ahora a medias. ¿Cuál fue realmente el motivo? ¿Qué sectores fueron los causantes? ¿Cuánto peso tuvo la comunidad internacional, incluyendo la mal invocada Organización de Estados Americanos (OEA)? ¿Será que la Plaza tiene tanto poder? Me gustaría pensar que sí, que la Plaza lo único que requiere es que le toquen el nervio adecuado para activarse, para convertirse en el peor enemigo del “Pacto de Corruptos” y frenar sus fechorías. Las últimas semanas, con una Plaza a medias y con varios sectores muy influyentes ausentes, pudo esta revertir lo que prometía sellar con broche de oro el plan del oficialismo. A este, teniendo el control de los tres poderes del Estado, la Plaza logró hacerse sentir, y le puso alto a quienes del pueblo una vez más pensaban burlarse. Ahora, la Plaza debe ser capaz de articularse, encontrar puntos de encuentro entre los sectores que la conforman, afinar la puntería y no bajar la guardia. Solo esperemos que los ausentes se sumen pronto y no sea hasta que lleguemos a un inevitable desenlace que lo hagan. Porque lo que nos dieron en conferencia de prensa el binomio presidencial es solo una fracción de las demandas populares y lo que esperamos los guatemaltecos. Aún queda pendiente la destitución del Ministro de Gobernación y el viceministro de Seguridad entre otros, los cuales esperamos sean a quienes se les acepte la renuncia. De igual manera, los tres poderes del Estado están cooptados por las mafias y de mantener el ‘statu quo’, la efervescencia de la Plaza continuará.

El presidente Giammattei dijo él mismo en campaña que él no quería ser “un hijo de puta más”; pues esta es su oportunidad. De una vez por todas puede hacer historia; y eso solo se logra rompiendo el modelo actual el cual es histórico. Que su cercanía con el Vicepresidente no sea de fachada y junto a él lidere al país a una reforma profunda; sin la cual salir adelante es imposible. La Plaza estará acá para recordárselos.