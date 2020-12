Usac: ¿La autonomía universitaria? (II parte)

Lo logrado por las luchas de nuestro pueblo, y especialmente por los estudiantes universitarios, el 1 de diciembre de 1944 con la autonomía universitaria, fue reconocido con la llamada Constitución Política de 1985. La Constitución Política de la República de Guatemala, cobra vigencia el 14 de enero de 1986. En ella se establece que la Usac, es una institución autónoma, con personalidad jurídica, que se rige por su Ley Orgánica y por los estatutos y reglamentos que emita. En el Artículo 82 se indica que la Usac tiene el mandato de promover la investigación en todas las esferas del saber humano y la misión de contribuir a la solución de los problemas nacionales. El Artículo 84 establece que a la Usac le corresponde una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, para dirigir, organizar y desarrollar la educación superior en el país, y asegurar el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. De tal forma, que debe quedar claro quienes han representado al interior de nuestra ‘alma mater’ al Pacto de Corruptos, desde 1982 hasta nuestros días. Debemos establecer quiénes vendieron la autonomía financiera, no reclamando el mandato constitucional del cinco por ciento como mínimo de los ingresos ordinarios del Estado, y que comprometieron seriamente su autonomía administrativa plegándose al SICOIN, permitido por el CSU y el actual rector, ingeniero Murphy Olimpo Paiz Recinos y que ha jugado papel de comparsas con el indeseable gobierno del presidente Giammattei. De acuerdo con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala: “Son instituciones públicas no empresariales a las cuales la Constitución Política de la República de Guatemala les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho tienen libertad de gobernarse por sus propias disposiciones”. Es decir, no estar bajo la tutela del gobierno central, sino de las disposiciones que el Estado le otorga. Tampoco estoy diciendo que la Usac no sea debidamente fiscalizada por el órgano competente del Estado que es la Contraloría General de Cuentas. Y que no se rija bajo normas de transparencia y honradez. Sin duda, debe rendirle cuentas al pueblo de Guatemala que con sus impuestos la sostiene. Tomando lo anterior en consideración, cualquier ser pensante no se explica porque el CSU y el actual rector, Paiz Recinos permitieron que la Usac sea controlada por el Gobierno Central, en la ejecución presupuestaria, registrando ingresos y el gasto de los programas y proyectos que tenga, generando automáticamente con cada registro la contabilidad del Estado. ¿A cambio de qué negociaron la autonomía financiera y administrativa de la Usac, las actuales autoridades? En suma, la inclusión de la Usac dentro del SIAF y del SICOIN, permitida por las actuales autoridades viola la autonomía universitaria, derecho constitucional, pues la casa de estudios superiores del Estado no tiene obligación legal de pertenecer a dichos instrumentos gubernamentales.