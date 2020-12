“Egoísmo”, propósito, intereses y prioridades…

Pienso que lo verdaderamente importante en la vida, luego del uso de la razón, es establecer un propósito de vida. Este debe ser la base de donde debe surgir un plan con objetivos definidos y que debe ser la guía de lo que vamos a realizar en nuestro camino en el mundo.

Para los que sienten la satisfacción de hacer algo positivo por los demás, sabrán que ese propósito debe ser sólido y principalmente enfocado hacia nuestro entorno exterior, hacia los demás, hacia el aporte a nuestro núcleo familiar, familia, amigos, colaboradores, conocidos, y a la sociedad en general.

Considerando que nuestro paso por este mundo es un abrir y cerrar de ojos en nuestra existencia, entendemos que los verdaderos valores y riqueza es espiritual, simplemente porque somos seres esencialmente espirituales. De esta forma podemos estar claros que nuestros intereses y prioridades no serán principalmente en nosotros mismos, sino apoyar y satisfacer a los demás para satisfacción y beneficio de ellos y así sentimos una gran satisfacción. Seguramente no muchas personas tienen ese sentimiento ni lo aplican en su vida.

En definitiva, el “EGOÍSMO” es el peor mal de la humanidad. El mundo como lo conocemos, está manejado por poderes que en su mayoría no llevan el propósito, intereses y prioridades basados en los verdaderos valores, sino en los valores materiales y mundanos que satisfacen y mueven a las sociedades, sus necesidades de ego, poder y riqueza principalmente.

Está bien que seamos ambiciosos en la búsqueda de riqueza, pero esta debe estar basada en una plataforma de acción y comportamiento de valores espirituales. Respeto, honorabilidad, honradez, trabajo, esfuerzo, dedicación, aporte, dignidad, disciplina… y lo que sucede es que muchos para lograr el poder y riqueza pasan por encima del vecino, cometen todo tipo de atrocidades, matan, roban, estafan, mienten… Y ese es el problema del mundo.

Si analizamos los males de la sociedad, nos podemos dar cuenta muy fácilmente que todo tiene una razón de ser, y los que llegan al poder muchas veces lo logran de manera egoísta, basados en sus frustraciones, decepciones, sufrimientos, complejos etcétera… La ideología, y las corrientes políticas que mueven a las sociedades, se basan en un sentimiento de “EGOÍSMO”, de personajes que buscan satisfacer su ego, y que su propósito, intereses y prioridades se basan en su “YO”.

En definitiva, el capitalismo es el sistema que funciona en el mundo, para su desarrollo, generando riqueza; sin embargo, tiene como debilidad la justicia social, La iniciativa y propiedad privada, así como la libertad de Empresa y respeto al derecho, deben de ser la única forma adoptada por el mundo civilizado y las sociedades para su desarrollo y bienestar, pero bajo la igualdad de derecho y la ley aplicada para todos por igual. No al abuso de poder, no a los privilegios, no a las injusticias, no a la corrupción…

El sistema socialista del mundo de hoy, está manejado por personajes de una clase política que por su “EGOÍSMO”, mantienen un resentimiento y odio a los que tienen en general, y por eso son farsantes, porque les importa poco los demás y fingen su trabajo por los más necesitados a través de sus discursos populistas y demagogia barata. La guerra entre poderes de la derecha e izquierda, y que comúnmente ambos se basan en su “EGOÍSMO”, es lo que ocasiona los grandes conflictos sociales.