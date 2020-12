Es de suponer, que el escenario –golpe de Estado– surge del exhaustivo análisis proveniente del Sistema Nacional de Inteligencia, representado por “… el conjunto de instituciones, procedimientos y normas que abordan con carácter preventivo, las amenazas y riesgos a la seguridad de la Nación, mediante la necesaria coordinación de las funciones de inteligencia estratégica, civil y militar, así como de cada una de ellas en su ámbito de actuación” (Ley Marco SNS. Artículo 24), es decir las causas y la identidad de los conspiradores están plenamente establecidas y a punto de ser denunciados ante la justicia.

Omitiendo la mención de Huntington S. (1990) acerca de las fuerzas armadas, la situación guatemalteca, es de: “… una sociedad pretoriana en que no sólo los actores son variados, sino también lo son los métodos que se emplean para decidir en materia de cargos y normas. Cada grupo utiliza los medios que reflejan su naturaleza y capacidades peculiares. Los adinerados sobornan; los estudiantes se amotinan; los obreros se declaran en huelga; las multitudes realizan manifestaciones, y los militares golpean ‘–en la coyuntura no existe esa posibilidad… pero no por ello es añorada–’. La falta de instituciones políticas efectivas en una sociedad pretoriana significa que el poder se encuentra fragmentado”. (El orden político en las sociedades en cambio. P 179). Y agregaría, sin liderazgos visibles o actores respetables, lo que abona en favor de la ingobernabilidad y el riesgo de una intervención foránea deseada por algunos.

El ejército guatemalteco está consciente del rol que debe desempeñar ante las actuales circunstancias, hace diez publiqué en este espacio, el artículo ‘IMPOSIBLE RETORNO A LOS GOLPES DE ESTADO’ (2010), del que comparto el siguiente párrafo: ‘“Las intervenciones militares llamadas ‘golpes de Estado’, fueron el resultado de una institución, actuando como elemento catalizador de las crisis creadas por gobiernos corruptos y debilitados por el incumplimiento de las ofertas electorales”’. Lo que demuestra que: ‘“Las fuerzas armadas aprendieron la lección… no les corresponde enmendar el error del electorado, al elegir al candidato equivocado”’. Un ejemplo de esto es la actuación de una nueva generación de oficiales del Ejército, quienes, a través de una sana relación con los organismos de Estado, medios de comunicación y otros grupos sociales, coadyuvaron a salir de la crisis política legal provocada por el presidente Serrano.