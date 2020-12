Ya es reconocido como tal…

En campaña, agitado y a grito pelado, el candidato presidencial Alejandro Giammattei dijo: –”Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país”. Pues, señor Presidente, con el respeto que merece su investidura, déjeme decirle que el pueblo ya lo considera, en palabras mías, como un eslabón más de la cadena de políticos cínicos, desfachatados, mentirosos y corruptos; y en palabras suyas, como “un hijo de puta más en la historia de este país”. Lo dijo usted no yo. Por respeto, para referirme en público al Presidente de la República utilizo solo un vocabulario respetuoso. Cosa aparte es lo que piense en mis adentros. En realidad, todos los políticos, como los peces, mueren por la boca. Usted murió por la boca, aunque ello le valió la Presidencia. Se vendió en campaña como lo que no era. Ha llegado a ser, lo que quizá nunca pretendió. Al menos, a tenor de sus discursos electorales. Ganar la presidencia para hacer el papelón que usted hoy realiza no es agradable para usted ni tampoco para el pueblo, que sigue preguntándose, como usted decía en campaña: “–¿Dónde está el dinero?” (Respuesta sabia: gran parte ya está en el bolsillo y caletas de diputados, funcionarios, jueces y magistrados, y para allí se seguirá canalizando).

He visto el video de una entrevista en la que, con total aplomo, usted afirma que la Presidencia de la República es un cargo honorífico; que como el Presidente guatemalteco tiene el mayor sueldo que sus homólogos latinoamericanos, de llegar al alto cargo usted se lo rebajaría a cincuenta mil quetzales mensuales de donde usted tomaría para hacer su súper y comprarse los zapatos. ¡Qué lejos quedaron esas promesas de campaña! Ante el COVID-19, algunos presidentes latinoamericanos rebajaron los sueldos de la alta burocracia, lo cual no ocurrió aquí. A la tragedia sanitaria se sumaron los huracanes ‘Eta’ y ‘Iota’. Los directivos del Congreso y jefes de bloque incrementaron sus emolumentos. El porcentaje de las coimas también aumentó. ¡El pueblo fue el que vio rebajado sus ingresos!

Ahora que estamos en el último mes del año, usted debería detener un momento el tren de su actividad febril para pensar en sus promesas electorales, en cómo quiere ser recordado como Presidente, como un eslabón más o como alguien que rompió la cadena de presidentes corruptos y que quebró también las cadenas de un pueblo humillado, burlado y aherrojado por la corrupción. Honre el cargo de Presidente. Sus últimos tres años de gobierno pueden ser diferentes. El primer año lleva pésima nota. Marcar la diferencia significaría destituir a los corruptos que tiene cobijados en ministerios y altos puestos de la administración pública. No aliarse más con el Pacto de Corruptos en el Congreso ni escuchar sus atrevidas insinuaciones para robar. Su meta debe ser la de luchar de verdad contra la corrupción, no envalentonarla y darle alas como ahora. Nunca es tarde para variar el destino de la cosa pública. Atienda las denuncias de corrupción que realiza la prensa independiente. ¡Escuche al pueblo! Aunque sea vulgar, oiga lo que dice Mechito en representación de los guatemaltecos. Mechito es hoy Juan Pueblo.

Es triste pasar por la Presidencia como uno más, como alguien que no marcó la diferencia, que no lideró el pelotón. Que no se adelantó en el tiempo. Será lamentable recordarlo como a un Jimmy Morales más, un Otto Pérez Molina o Roxana Baldetti más, o un Álvaro y Sandra ex de Colom más. Todos de triste memoria. Recordados por ineptos, corruptos, bandoleros y cínicos. ¡Marque la diferencia! Es difícil. Se necesita tener una fortaleza y hombría de bien muy grandes. Es lo que el pueblo quiere desde hace décadas. Por si acaso, aclaro que hombría de bien es un sustantivo femenino, sinónimo de honradez, buen proceder, lealtad, calidad de probo. La expresión no tiene que ver para nada con virilidad. En la historia de la Humanidad, sin embargo, ha habido indistintamente muchos hombres y mujeres de temple y buen gobierno, no es cuestión de sexos. También ha habido bisexuales de carácter y éxito como Alejandro Magno, de quien en el libro ‘Memorias de Adriano’, Marguerite Yourcenar escribió que fue hombre de todas las mujeres y mujer de todos los hombres. Fue también excéntrico porque nombró ciudades conquistadas con los nombres de su caballo y de su perro. Murió a la edad de 33 años y sus exequias fueron las más grandes y fastuosas de la antigüedad. Sigamos adelante.

El tiempo pasa muy rápido. En dos años y cuatro meses estaremos en campaña. Usted ya casi tendrá entonces la calidad de Presidente saliente. Su poder estará en total declive. Ordene casa para que no sean otros los que lo obliguen a hacerlo. En primer lugar, Estados Unidos, nuestro mayor destino de exportaciones y pilar de la economía con el dinero de remesas que nuestros connacionales que viven allí envían a sus parientes en Guatemala. Todos sabemos que Biden y Harris no serán tan complacientes con la corrupción guatemalteca como lo fue Trump. Actué hoy antes de que mañana le truenen los dedos. La parranda y fiesta de la corrupción nunca han sido toleradas en el extranjero, menos aún lo será en el futuro próximo. Entienda que cambiaron los términos de la ecuación. A partir de enero, nada seguirá siendo igual. Ahora es su turno, le toca a usted cambiar. De lo contrario, como se dice en buen chapín, nos llevará… candanga.

‘gasturiasm@gmail.com’