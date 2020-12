La doble o triple crisis y la hambruna que viene

A estas alturas no creo que haya nadie que no vea la profunda crisis política que tenemos en nuestro país. La mayor expresión de la misma es la gente en las calles. Más la no elección de Cortes, el cisma en el Congreso, o en el Ejecutivo etcétera. A cuenta de qué, la gente se pregunta, traer a la OEA pues si en algún momento tendría alguna utilidad, sería en un caso de golpe de Estado. Nada que ver.

La otra crisis, esta de dimensión humana, con componentes ocasionados por las tormentas, es la de la agricultura en las regiones del norte, particularmente en Alta Verapaz, Izabal, Petén, y la región del Ixcán. Si vemos con seriedad, las tormentas provocaron un fenómeno que se conoce como la erosión de los suelos y el inicio en un proceso de desertificación de los mismos o tierras inundadas. Así, tenemos que, en regiones enteras del país, se perdieron las siembras y las cosechas, y lo más grave, sin posibilidad que el año próximo haya nueva siembra pues los suelos fueron destruidos. Muchos agricultores no podrán sembrar: viene la hambruna.

¿En las condiciones señaladas, qué se puede esperar del Gobierno actual? ¿Y qué se puede esperar del Ministerio de Agricultura? Es un cuadro grave que se repite en los departamentos citados. Por supuesto que no en su totalidad, pero sí en la agricultura que produce alimentos básicos. Esta es una crisis, que por donde se vea el Gobierno no puede enfrentar, porque no la entiende y porque no le interesa. La ausencia de políticas agrarias y de medidas concretas llevan a esa conclusión.

Se podría incluir cifras, pero aún con las mismas los tecnócratas no entenderían la magnitud de la tragedia ni la urgencia de tomar medidas. Menos los alcances de una hambruna que puede extenderse al país, pues si algo se produce en esas regiones son los granos básicos, particularmente el maíz, frijol, arroz. En pocas palabras. Si hay hambruna la migración hacia EE. UU. debe crecer. ¿Qué dice de esto el Gobierno? ¿Qué contempla para ello el nuevo Presupuesto?

A continuación, la crisis del COVID-19. Sabemos que los casos crecen, que los hospitales están saturados, que el gasto en salud pública se mantiene como si el COVID-19 no se hubiera ensañado con el país y sus habitantes. Lo único distinto, son los 30 mil millones que se mal ejecutaron o se fueron por los caños de la corrupción, pues no hay a la fecha datos concretos sobre la pregunta nacional ¿Dónde está el dinero? ¿Hay en la visión de las autoridades de Salud una nueva visión o sigue la rutina que solo se alteró unos meses por la crisis del virus? Que aún no termina.

Por eso hablo de una doble o triple crisis, que hasta el día de hoy no parece que sea entendida por el Gobierno, por las elites del país, por la opinión pública pues una crisis oculta la otra, y por ello no tenemos la dimensión exacta de lo que enfrentamos como sociedad, en medio de una ingobernabilidad de espanto. Por ello digo: o se toman medidas concretas y rápido, o nos dirigimos a sacudidas sociales que las manifestaciones actuales son apenas una pequeña muestra, pues el escenario es de protestas masivas, extendidas, duraderas. Estamos avisados.