La ceguera social

A una gran mayoría de guatemaltecos nos identifican ciertas características que no son en nada dignas de estimar. Entre ellas observamos la facilidad para señalar, juzgar y condenar, guiados en la mayor de las veces por una ‘vox populi’. Estamos a la espera de que otros hagan por nosotros lo que por obligación nos compete personalmente, nos hacemos los desentendidos ante las responsabilidades individuales, esperando pasar desapercibidos y más aún si esta responsabilidad es de tipo social-ciudadano. Estas actitudes no han pasado inadvertidas en la historia de nuestro país y para muestra de ello, solamente veamos a esas personas infames que ocupan el aparato estatal, nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, eso es reflejo de lo que hemos llegado a ser como sociedad. Citamos constantemente la primavera democrática como aquello que fue y que no pudo ser, no hemos superado ese adalid, seguimos estancados en ese pasado, olvidando que aquí y ahora somos capaces de revertir esta degeneración política, que el poder lo tenemos nosotros, la masa, la turba o como quieran llamarla. Se ha puesto a pensar que hay otros que nos conocen mejor que nosotros mismos, estos sujetos llamados sectores de poder se han dirigido durante décadas a invertir millones de millones para introducirse en la profundidad e intimidad de cada uno de nosotros. El fruto de esa inversión lo vemos claramente cada cuatro años, guiados no como corderitos sino como reses y cada cuatro años comienza de nuevo la misma actitud cobarde: quejarnos, lamentarnos, etcétera. Lo acontecido en la última manifestación es un claro ejemplo del acarreo al que somos invitados y lo más lamentable aceptado voluntariamente, creyendo que realizo algo formidable y notable. ¿Pregúntese quién lo acarreó? ¿Pregúntese por qué no fuimos acarreados para impedir la salida de la CICIG? ¿Pregúntese por qué no hemos sido acarreados para exigir al CONGRUESO la elección de las Cortes conforme al dictamen de la Corte de Constitucionalidad? ¿Pregúntese por qué no hemos sido acarreados para exigir la pronta atención a la desnutrición? ¿Pregúntese por qué no hemos sido acarreados para un sistema de salud digno y universal? Ahora pregúntese cómo es que somos acarreados y concentrados en los grandes centros comerciales, a las pantomimas de la época de amor, paz, solidaridad y subsidiaridad. Estimado conciudadano, cada uno de nosotros es responsable de sí mismo y de otros, no olvidemos que hay millones de guatemaltecos que sufren diariamente lo más abominable que el ser humano puede provocarle a otro: hambre, enfermedad, olvido, persecución, asesinato. Ya no podemos seguir indiferentes, dejemos de ser solo alharaca y asumamos nuestra responsabilidad ante los desmanes de estos subhumanos. Recuerde que la Revolución social y política que muchos anhelamos la podemos hacer realidad si empezamos a exigir y respetar con un espíritu de valentía que nos conduzca a acciones concretas al cumplimiento del Título I de nuestra Constitución Política, si le interesa puede buscarlo.